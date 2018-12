FABRICIANO REALIZA FINAL DOS JOGOS EDUCAR MAIS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano realiza nesta quarta-feira (5), a partir das 14 horas, na Escola Municipal Ivano Bessa, o Final do torneio de Futsal dos jogos internos Educar Mais. O torneio de integração nas Escolas Municipais, que teve início no mês de setembro, tem como objetivo incentivar a prática de esportes com fins educativos, possibilitar a identificação de talentos desportivos e contribuir com um ambiente agradável para o desenvolvimento dos alunos de 1º ao 9º ano.

Além de futsal, os participantes disputarão as modalidades de judô, taekwondo, caratê, natação, queimada, câmbio, atletismo e futebol. A Coordenadora Geral da Educação Integral, Andréa Sanches, destaca a importância das atividades para as crianças. “A contribuição que nós esperamos com a realização do festival é a construção da cidadania, porque é através do esporte que a criança aprende a dividir, competir e lidar com as perdas. Para praticar de qualquer atividade é preciso ter disciplina, e essa disciplina é levado para tudo que o aluno faz em sua vida. O comportamento pode mudar para melhor em sala de aula, em casa e em todos os lugares do convívio do aluno”, explica.

A final, além do jogo, terá apresentações de dança, e todas as crianças receberão medalha de participação e serão premiados os quatro melhores jogadores do torneio. A escola vencedora na modalidade ganhará um troféu como premiação.