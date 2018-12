FABRICIANO REALIZA O 1º PASSEIO CICLÍSTICO SOLIDÁRIO

Acontece no próximo domingo (9), em Coronel Fabriciano a partir das 7h30, o 1º Passeio Ciclístico Solidário com a participação de ciclistas de toda a região do Vale do Aço. O percurso será pelos pontos turísticos e culturais da cidade. Em prol do Lar dos Idosos, a iniciativa visa arrecadar produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas e leite desnatado para os abrigados pela instituição. O “Pedal Solidário” é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, em parceria com empresariado, grupos de ciclistas da região, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

A concentração será na Praça da Bíblia, no Melo Viana, às 7h30, com largada prevista para às 8h. Antes, haverá aquecimento com equipe do Mexa-se. Os ciclistas seguirão até a Praça da Estação, no Centro. Ao longo do trajeto, passarão por pontos que contam parte da história da cidade, como o Monumento Terra Mãe, Escola Pedro Calmon (primeiro grupo escolar da cidade), Salão Paroquial (com arquitetura modernista influenciada pela era JK), Igreja Matriz de São Sebastião (primeira instituição religiosa do Vale do Aço) dentre outros. Pelo menos 10 grupos são aguardados no passeio ciclístico solidário.

Gerente de Turismo de Coronel Fabriciano, Betinna Tassis, explica que a ação incentiva a prática de esportes, promove lazer, valoriza o turismo local e, principalmente, une pessoas em torno de uma causa social, neste caso, o Lar dos Idosos. “A entidade tem o apoio financeiro da Prefeitura para parte do seu custeio, por meio de convênios com as Secretarias de Governança de Assistência Social e da Saúde. Mas as demandas são muitas. O que pretendemos é chamar atenção da sociedade para doar materiais necessários ao Lar e, principalmente, um pouco do seu tempo, carinho e dedicação para quem precisa”, sensibiliza.

TODOS PELO LAR DOS IDOSOS

A professora e ciclista Adeliane Coelho é uma das voluntárias da ação social na cidade. Ela e o marido participam de um grupo de ciclistas há mais de sete anos e reforça que toda a população é benvinda no passeio ciclístico. “Qualquer idade, ciclista amador ou profissional, de bike simples ou profissional: todos podem participar da ação. Basta entregar os donativos num dos pontos de coleta e vir pedalar com a gente”, convida. “Quem não for pedalar, também pode colaborar e doar materiais de higiene pessoal e atenção para os idosos do Lar”, completa.

AÇÃO SOCIAL

O encerramento da ação será no Lar dos Idosos, no bairro Nazaré. Além da entrega dos donativos, haverá apresentação musical com Laura Estanislau e Kiara, declamação de poesia com Wilson (VivaIdade) e exame de biopedância com a Faculdade Única. O objetivo é promover a integração entre os ciclistas e abrigados do Lar, num momento de solidariedade e lazer. No domingo, 4, dia e horário do passeio ciclístico, tanto a Praça da Bíblia quanto a da Estação funcionarão como postos de coleta de donativos. Durante a semana, as doações podem ser entregues na Cell Gás e Biu Bike (Coronel Fabriciano); Pedivela 175 (Timóteo); Aliar Benefícios Mútuos Bike Vale e Tutano Bike (Ipatinga).