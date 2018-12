FABRICIANO RECEBE 12 MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança da Saúde, apresentou nesta quinta-feira (6), os médicos que preencherão as vagas dos profissionais cubanos. No total, são 12 médicos da Equipe de Saúde da Família (ESF), que farão atendimentos nas Unidades do Caladão, Floresta, Santa Cruz, JK, Recanto Verde, Santa Terezinha e Amaro Lanari.

Para o Secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, Coronel Fabriciano sai na frente com a contratação desses médicos. “Somos umas das poucas cidades brasileiras que, depois da saída dos cubanos, conseguiu preencher as vagas rapidamente. Novamente, nosso time está completo e pronto para atender a população”, afirmou.

Os profissionais já iniciarão os atendimentos na próxima segunda-feira (8), e a previsão é atender todos os pacientes que aguardam nas filas de espera. Foi realizada uma reunião de alinhamento com gerentes e supervisores da Atenção Básica e Especializada, para orientar e definir o fluxo de atendimento nas unidades.

O prefeito Marcos Vinicius informou quando do rompimento do contrato por Cuba que tinha esperança na recomposição das vagas rapidamente devido à grande oferta profissional na região. “Agora, o prefeito se disse satisfeito com a chegada dos profissionais que suprem a ausência dos profissionais anteriores. Nossa cidade não ficou sem médicos nem um dia e pra nós, isso é que importa”, afirmou.

Com o anúncio do fim da parceria de Cuba com o ‘Mais Médicos’, cerca de 16.150 médicos deixaram o Brasil no final de novembro. O rompimento do convênio, que já durava desde 2013, preocupou os municípios que dependiam do serviço dos profissionais.

Para o Médico e Referência Técnica da Atenção Básica, Dr. Caio Nêdes, a contratação desses profissionais irá valorizar os médicos brasileiros e os da região. “Estamos dando oportunidade para os nossos médicos e ao mesmo tempo iremos continuar humanizando o tratamento com os nossos munícipes. Tivemos uma perda enorme, mas tudo já está regularizado para voltarmos ao normal”, concluiu.