FABRICIANO RECEBE NOVA ILUMINAÇÃO DE LED ESTA SEMANA

A modernização da iluminação pública vai começar em Coronel Fabriciano. Ao todo, sete mil pontos receberão as novas luminárias de LED, que deixarão as ruas mais claras à noite, tem vida útil maior e podem reduzir até 70% o consumo de energia em relação às atuais de vapor de sódio e mercúrio. Em dois anos, a previsão é trocar até 70% dos conjuntos de lâmpadas atuais dos quase 10,7 mil pontos de iluminação da cidade.

A substituição começará pelo Setor 1, beneficiando a área central. Nesta sexta-feira (14), serão iniciadas as instalações das novas luminárias nas Praças Louis Ensch, da Estação e do Banco do Brasil e os principais corredores viários do Centro, como ruas Maria Matos, Dr. Querubino, Silvino Pereira, José Cornélio, Moacir Birro dentre outras. O primeiro lote contempla 15 ruas, 2 avenidas, 3 praças, num total de 425 pontos de iluminação.

O prefeito Marcos Vinicius explica que a definição dos lotes leva em conta déficit de iluminação, segurança pública e economia. “As avenidas e corredores de ônibus são pontos de maior fluxo de veículos, pessoas e também os de maior consumo de energia. Como o novo sistema é mais eficiente, com o valor economizado na conta da iluminação pública, conseguiremos levar luz de LED, mais rapidamente, em outros pontos da cidade”, explica o prefeito. Antes de serem liberados, os lotes de serviços são submetidos à aprovação técnica por parte da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Lançado em outubro deste ano, o Programa Integrado de Eficiência Energética (PIEEF) – Fabri Nova Luz contempla ainda serviços de manutenção, extensão e melhorias na iluminação pública da cidade. Até 2020, a previsão de investimentos é de R$ 16 milhões, incluindo compra de equipamentos, mão de obra e serviços. Os trabalhos são executados pela Selt Engenharia, licitada pela Prefeitura em 2018, conforme legislação e com amplo conhecimento da Câmara de Vereadores da cidade.

SEGURANÇA E COMÉRCIO

Começar a nova iluminação pública pelo centro comercial também é uma estratégia de fomento a economia, com objetivo de oferecer mais conforto e segurança para comerciantes e consumidores durante o Natal. “O setor varejista é o nosso principal empregador e gerador de renda. E com a melhor iluminação, além de deixar a cidade mais bonita, é esperada maior redução de crimes – como furtos e arrombamentos – e diminuição de acidentes de trânsito ocorridos nos períodos noturnos em decorrência de iluminação insuficiente”, acrescenta o secretário de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Homero Quinete.

FABRI NOVA LUZ

A gestão municipal dos serviços de iluminação pública atende a Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A responsabilidade do município refere-se à manutenção e melhorias na iluminação pública, como substituição de lâmpadas e luminárias em vias públicas. Os recursos para a manutenção, modernização e expansão da iluminação pública são provenientes da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), pagos na conta de luz (Lei Municipal 3.702/2002), geridos diretamente pelo município.

Para dar maior transparência e participar a população, todas as informações do Fabri Nova Luz serão disponibilizadas no hotsite www.novaluz.fabriciano.mg.gov.br. Na página, o cidadão pode acompanhar o andamento dos serviços por lotes, com lista de ruas, prazos de execução e investimentos previstos; informações detalhadas e contato para solicitação de serviços e dúvidas sobre o programa.