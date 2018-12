FIEMG APROXIMA TERNIUM DE FORNECEDORES REGIONAIS

O vice-presidente jurídico e de Relações Institucionais da Ternium Brasil, Pedro Teixeira, e o gerente da Exiros, Wilson Munera, participaram do Encontro Empresarial na Fiemg – Regional Vale do Aço, nesta sexta-feira (30), em Ipatinga, a convite do presidente da entidade, Flaviano Gaggiato. O evento contou com a participação de empresários do polo metalomecânico regional.

Na reunião, os convidados apresentaram o centro industrial da Ternium no Rio de Janeiro e as oportunidades de negócios para os empresários mineiros bem como os processos de contratação de fornecedores. O presidente da Fiemg – Regional Vale do Aço vê grandes oportunidades para as empresas regionais integrarem o quadro de fornecedores da Ternium. “Temos inclusive o exemplo da Arcon, de Ipatinga, que já presta serviços à siderúrgica carioca” – assinala.

A Ternium é a maior acionista individual da Usiminas. Ela divide o controle da siderúrgica mineira com a Nippon Steel Sumitomo Metal, segunda maior acionista da empresa.