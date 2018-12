FINAIS DAS ESCOLINHAS MOVIMENTAM IPATINGÃO NO FIM DE SEMANA

O estádio Ipatingão, em Ipatinga, foi palco neste domingo (9), das finais do Campeonato Ipatinguense nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14. E logo na primeira decisão, os torcedores presenciaram um duelo eletrizante que só conheceu o ganhador nas cobranças de pênaltis. Foi na categoria Sub-10, onde o União do Veneza II precisava do resultado no jogo de volta e conseguiu o placar de 1 a 0 contra o Beira Rio do Planalto. Nas penalidades, o União levou a melhor depois de uma intensa disputa e levantou a taça de campeão.

Na sequência veio a decisão na categoria Sub-12, e o Iguaçu ficou com a taça aplicando 3 a 1 na equipe do Industrial do Bom Retiro.

Por último, enfrentaram-se os finalistas na categoria Sub-14, e o duelo também terminou na marca da cal, após vitória do União por 1 a 0 no tempo normal, contra o Iguaçu. O único gol no período regulamentar foi marcado pelo zagueiro Pedro Henrique. Nos pênaltis, brilhou o goleiro Kevin, defendendo duas cobranças. A garotada do União comemorou mais uma vez. O time sagrou-se campeão ipatinguense também na categoria Sub-14.

INVESTIMENTO

O Campeonato Ipatinguense é realizado pela Liga de Desportos de Ipatinga (LDI), sendo subsidiado com recursos do município por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel). A finalidade da parceria é estimular e promover a prática dos esportes na cidade, sendo o certame das categorias de base do futebol um dos mais fortes do interior de Minas Gerais.

O prefeito Nardyello Rocha esteve acompanhando os jogos finais das escolinhas e destacou a importância da parceria da administração com a LDI. “Todo recurso que a prefeitura coloca nas categorias de base não é gasto, é investimento. Vivenciamos um campeonato longo, com centenas de garotos em atividade, e as finais das escolinhas são uma festa maravilhosa, com a participação das famílias. Eu fico muito feliz em fechar o ano de 2018 com um saldo tão positivo do futebol amador, tanto nas categorias de base como na categoria intermediária, no adulto e no máster”, disse o prefeito.

GRANDES TIMES

Para 2019, o prefeito de Ipatinga projetou repetir a dose do sucesso do Campeonato Ipatinguense e, mais ainda, firmar parcerias com a iniciativa privada para alavancar o Ipatinga Futebol Clube no módulo II do Campeonato Mineiro, que terá início em fevereiro do ano que vem.

Em 2017, o Ipatinga disputou a Terceira Divisão, em que foi campeão, conquistando o acesso ao Módulo II em 2018. Neste ano, a equipe disputou a competição. Porém, não conseguiu o acesso à elite do futebol mineiro em 2019.

Para a próxima temporada, com o apoio da administração pública, a tendência é que a diretoria forme um grande elenco para que o Ipatinga volte ao Módulo I do Campeonato Mineiro em 2020. “Vamos buscar parcerias na iniciativa privada para fortalecer o Ipatinga Futebol Clube. Nós queremos que o IFC volte para a Primeira Divisão, porque a cidade que tem um estádio como esse merece ter um time na 1ª Divisão. Vamos sim, trazer grandes jogos do Campeonato Mineiro, do Brasileirão e da Copa do Brasil para movimentarmos a economia da cidade e gerar entretenimento para nosso povo”, finalizou Nardyello.