FSFX RECEBE PRIMEIRA TURMA DE TRAINEE

Com o objetivo de atrair e desenvolver talentos com notável capacidade capazes de assumir posições estratégicas futuras, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) implantou seu programa de Trainee e os selecionados iniciaram a integração à instituição nesta semana. O número de inscrições chegou a 706 e 14 candidatos foram contratados para trabalharem nas unidades da FSFX por um período de 12 meses, sendo possível a renovação por mais 01 ano.

Os trainees foram direcionados para as cidades de Ipatinga e Belo Horizonte e vão trabalhar nas áreas de recursos humanos, comercialização de produtos e serviços, internação de hospitais, controladoria, centro cirúrgico, saúde ocupacional, odontologia, medicina diagnóstica, gestão de projetos, estratégia e inovação, relacionamento com a rede e promoção da saúde (atenção primária).

Os novos contratados concluíram a graduação entre julho de 2016 e julho de 2018. “Queremos propiciar aos profissionais recém-egressos do ensino superior a oportunidade de vivenciar as práticas relacionadas à sua formação, preparando-os de acordo com as políticas e diretrizes da FSFX. Além de potencializar a permanência de profissionais diferenciados na instituição. Durante o dia a dia, os trainees terão condições necessárias para o aprimoramento de suas competências profissionais. Os selecionados poderão aprender e também contribuirão com os seus conhecimentos para que a FSFX melhore cada dia mais”, explica Cláudia Denize Silva Batista, gerente de Recursos Humanos da Fundação São Francisco Xavier.

Brenda Larissa Pereira Leal foi uma das contratadas e vai trabalhar na gerência de Controladoria da FSFX. “É um orgulho integrar o primeiro time de trainees da FSFX. É uma prática promovida em grandes companhias e essa iniciativa no Vale do aço traz ainda mais visibilidade para a região e, claro, para a Fundação. As expectativas para o programa são desenvolvimento pessoal caminhando lado a lado com entrega de bons resultados junto à equipe em que fui designada. Espero desenvolver um trabalho humanizado já que, embora minha área seja administrativa, o foco principal é sempre atender ao cliente da FSFX”, afirma a trainee.