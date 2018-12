GRANDES NOMES DA GASTRONOMIA REGIONAL SE REUNEM PARA PRODUÇÃO DO I GRANDE JANTAR CULTURAL ÁRABE

No próximo sábado (8), às 20h, no Hotel San Diego Suítes, o I Grande Jantar Cultural Árabe-Libanês espera reunir em Ipatinga, libaneses e seus descendentes brasileiros, residentes em toda Minas Gerais. Durante o evento será empossada a diretoria da recém-fundada Associação Cultural Líbano-Brasileira de Minas Gerais (ACLB-MG).

O jantar será preparado por três grandes nomes da gastronomia do Vale do Aço: Vera Tufik, do Tufik Cozinha Árabe, Orlando Calazans Júnior, do Restaurante Tenda Árabe e Nivaldo Nascimento, do Nina Restaurante. “O cardápio trará os melhores pratos da cozinha árabe, com sucos, refrigerantes e, como licor, o tradicional áraque.” – cita Márcia Falioli, gerente do Hotel San Diego Suítes. A festa contará com o show de dança do ventre, apresentado pelas dançarinas Sheili Barros e Daiane Franco, da Companhia de Danças Árabes Cíntia Barros e o jantar árabe.

AUTORIDADES LIBANESAS

A solenidade de posse da ACLB-MG já tem confirmadas as presenças do presidente regional da Fiemg, Flaviano Gaggiato; do prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha; da deputada estadual Rosangela Reis; e do diretor da Câmara de Comércio Brasil Líbano, Leonardo Aburachid. “O embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah, vai tentar conciliar a agenda. Se não puder vir, enviará um representante do corpo diplomático para representa-lo na cerimônia.” – informa Sérgio Moreira, presidente da associação.

Segundo Moreira, a entidade tem como objetivo reunir os libaneses residentes em Minas Gerais e seus descentes e promover a divulgação da cultura e culinária árabes, como também auxiliar os descendentes brasileiros no processo de busca da dupla cidadania junto à Embaixada do Líbano no Brasil. “Temos orgulho em dizer que o Brasil reúne hoje a maior população de origem libanesa do mundo. A estimativa é que em terras brasileiras vivam 10 milhões de libaneses, entre descendentes e imigrantes. Supera inclusive a população do Líbano, estimada em 6 milhões de habitantes.” – acrescenta Moreira.

Serviço

O jantar será aberto à participação de todos, mediante a aquisição de convites que já estão sendo vendidos pelo San Diego Suítes através do telefone (31) 3829-6000 ou do e-mail reservasipn.sandiego@nobilehoteis.com.br a R$ 115,00 por pessoa, incluindo show da Companhia de Danças Árabes Cíntia Barros, pratos árabes, sucos, refrigerantes, água mineral, café e áraque (um tipo de licor de anis do Oriente Médio). Outras bebidas serão vendidas à parte. O número de participantes é limitado.

O hotel também preparou o pacote especial de hospedagem “#30 Horas”, que inclui um pernoite, café da manhã e almoço por casal a R$199,00 (mais taxas de 3%).