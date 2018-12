“INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA ÚNICA’ TEM PARTICIPAÇÃO DA TERNIUM BRASIL

Na noite de quinta-feira (29), o gerente geral de Sistemas Integrados da Ternium Brasil (maior acionista da Usiminas), Alejandro Jacobsen, convidado pela coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica, Alice Duarte e pelo coordenador do Curso de Engenharia Química, Wiliam Argolo Saliba, ambos da Faculdade Única, proferiu palestra na I Semana de Iniciação Científica da instituição. Jacobsen abordou a inovação na indústria do aço, novos produtos e tecnologia para segurança do trabalhador.

Já a coordenadora de Recursos Humanos da Ternium, Vanessa Antoine, apresentou o programa Jovem Profissional da Ternium Brasil. A iniciativa busca jovens recém-formados de diversas áreas, especialmente as da engenharia, para atuarem na planta do Rio de Janeiro, considerada uma das mais modernas do mundo na produção de aços especiais. O programa integra a cultura da empresa e é voltado para a formação e desenvolvimento profissional.