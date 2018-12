INSTITUTO CENIBRA FIRMA PARCERIA COM PESCADORES

O Instituto Cenibra assinou nesta quarta-feira (5), contrato de parceria com a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce (Apard) e o município de Periquito, para patrocinar o “Projeto Piscicultura Social”.

O Projeto tem como iniciativa, promover a inclusão socioprodutiva no rio Corrente Grande, lago da UHE Baguari, com a finalidade de transferir tecnologia, assistência técnica e orientações gerenciais aos pescadores do rio Doce, para que se tornem piscicultores e abandonem a pesca predatória. Com o apoio do Instituto, será possível melhorar as condições de trabalho, infraestrutura e potencializar a geração de renda das pessoas envolvidas no projeto.

A piscicultura é uma exploração que permite a obtenção de renda significativa com a utilização de pequenas áreas da propriedade, possibilitando o envolvimento de outros membros da família, principalmente mulheres e jovens. A rentabilidade depende do nível tecnológico adotado e o desempenho do escoamento da produção no mercado. Nos últimos anos, o Brasil registrou um crescimento da atividade em 10%, o que resultou em um faturamento de R$ 4,5 bilhões. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o consumo per capita de pescados no Brasil chegará a 12,7 quilos em 2025, número aproximadamente 30 % maior que a média de 9,6 quilos consumidos anualmente.

“Esta iniciativa potencializa a diversificação da atividade econômica na região. A parceria reforça o nosso olhar social, que busca integrar as comunidades e valorizar a identidade regional de forma sustentável”, avalia Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, também responsável pelo Instituto Cenibra.