INSTITUTO USIMINAS É PREMIADO POR APOIO AO TEATRO REGIONAL

O Instituto Usiminas foi reconhecido como Instituição que mais apoiou o Teatro Regional em 2018, com o Prêmio Gente do Céu – Troféu Ricardo Maia 2018. Com 25 anos de atuação, essa é a segunda vez que o Instituto recebe a premiação. A entrega foi realizada na noite de quinta-feira (6), em Timóteo, reunindo vários representantes da classe artística regional. Concedido pelo Grupo de teatro Gente do Céu, de Coronel Fabriciano, o prêmio foi criado em 2017 e contempla 30 categorias, com base em pesquisa de opinião realizada pela empresa Inove, de Timóteo, entre os dias 5 de outubro e 5 de dezembro deste ano, ouvindo 276 pessoas da região.

Além de ser reconhecido como entidade que mais Apoiou o Teatro Regional em 2018, o Instituto Usiminas teve um de seus profissionais premiado. O iluminador e Chefe de Palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas, Otaviano Mendes, recebeu prêmio de Iluminador Regional que mais de destacou em 2018.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, afirma que o prêmio vem coroar um ano marcado por muitas comemorações dos 25 anos do Instituto. “Neste ano especial para o Instituto, comemoramos conquistas, anunciamos um novo posicionamento com atuação mais abrangente, e agora somos novamente reconhecidos pelo nosso apoio à produção teatral local. Recebemos o prêmio com muito carinho e alegria”, declara a diretora.

O Grupo de Teatro Gente do Céu é reconhecido como utilidade pública de Coronel Fabriciano e completa neste ano 22 anos de atuação. O fundador e presidente do Grupo Gente do Céu, Pablo Cardoso, informa que o prêmio é uma forma de prestar homenagem em memória ao diretor e iluminador de teatro Ricardo Maia, além de reunir e homenagear profissionais da cultura da região. “O prêmio, único voltado para arte na região, homenageia o mestre Ricardo Maia e lembra daqueles que fizeram a história do teatro local. O objetivo é confraternizar, valorizar e reunir a classe artística e produtores em uma só noite”, salienta o presidente do grupo.