NOVOS CONSELHEIROS DE MEIO AMBIENTE TOMAM POSSE EM IPATINGA

O prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, empossou na tarde desta terça-feira (4), na sala de reuniões do seu gabinete, os novos membros dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente (Codema) e de Gestão Colegiada da APA Ipanema. Os atuais conselheiros foram escolhidos durante a 13ª Conferência Municipal do Meio Ambiente realizada no último dia 28, na plenária da Câmara Municipal.

Ao todo, 36 membros do Codema foram eleitos, desses 18 são efetivos e 18 são suplentes. Eles atuarão de forma deliberativa, consultiva e normativa durante o biênio 2019/2020. Já os 34 conselheiros da APA Ipanema, 17 efetivos e 17 suplentes atuarão, conforme regimento interno, durante o período de 2019/2021.

Durante a reunião de posse, o chefe do Executivo fez questão de apresentar aos presentes um balanço da atual administração, destacando, inicialmente, o quadro caótico financeiro que o governo do Estado impôs à grande maioria dos municípios mineiros, com retenções milionárias de recursos.

Na ocasião, Nardyello anunciou que ainda nesta semana sua gestão deverá inaugurar a nova Unidade Básica de Saúde construída no bairro Nova Esperança, e projetou para janeiro de 2019 a abertura da segunda UBS do bairro Bom Jardim. Ele listou também o trabalho de limpeza na cidade, com a retirada de mais de 70 mil toneladas de lixo desde que assumiu a governo municipal. Citou as centenas de apartamentos que serão erguidos para os moradores de baixa renda e mencionou o novo posto de atendimento da Unidade de Atendimento Integrado (UAI), que passará a funcionar amanhã para toda população de Ipatinga.

“Em breve iremos integrar ao posto da UAI, a Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI), o Procon, o SINE e o serviço de emissão de passaporte por meio da Polícia Federal”, destacou.

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Após o encontro de posse com o prefeito, ainda na sala de reuniões, foi realizada a primeira reunião ordinária do Codema para escolha do novo conselho diretivo.

Eleita presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 2019/2020, Núbia Lais Fernandes Batista, destacou que “de forma democrática, o Codema irá trabalhar para priorizar o diálogo entre os representantes dos órgãos públicos, dos setores empresariais e políticos e das organizações da sociedade civil visando encontrar as melhores soluções às questões de meio ambiente no nosso município. Dentro de uma política de educação para a cidadania e para o bom convívio entre os setores da sociedade queremos construir políticas públicas que, realmente, atendam as demandas ambientais da nossa cidade, de forma ecologicamente sustentável”, destacou.