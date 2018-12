OBRAS DO PARQUE IPANEMA DEVEM SER ENTREGUES ATÉ 14 DE DEZEMBRO

Prossegue a todo vapor, no Parque Ipanema, o trabalho de revitalização que vem sendo realizado desde a retirada de entulhos remanescentes das barracas que há anos ocupavam irregularmente um grande trecho da pista de caminhada. A administração municipal deve entregar as intervenções à comunidade até o dia 14 de dezembro, para que o local – considerado Área de Preservação Permanente (APP) e tombado ao patrimônio histórico-cultural e ambiental – esteja preparado para as comemorações natalinas.

Em parte do local onde foram retiradas as barracas, a prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, realizou o plantio de grama, devolvendo a área verde ao Parque. Debaixo das mangueiras, onde é mais difícil recompor o gramado devido ao sombreamento, será colocado um piso intertravado, além de mesas para lanches, bate-papos ou outro tipo de entretenimento.

Também passa por revitalização a pista de caminhada onde antes funcionavam 45 barracas. Numa extensão de 330 metros, está sendo construído um novo piso, com 3 metros de largura e concreto de oito centímetros de espessura. Com sua reconstituição, os pedestres não precisarão mais disputar espaço com os usuários da pista de ciclistas, como antes acontecia.

“Entre as pistas de pedestres e ciclistas e a via de trânsito de veículos, está sendo feita a recomposição dos canteiros. Além das obras civis, a prefeitura também se dedicou em trabalhar na parte do paisagismo para dar ainda mais beleza ao Parque”, observou o secretário de Obras, José Maria Ferreira.