PALESTRAS ABREM A SEMANA DA SAÚDE DO TRABALHADOR EM IPATINGA

Em 2018, a Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmet) registrou 66 acidentes de trabalho envolvendo servidores públicos municipais de Ipatinga, em um universo de mais de 6 mil funcionários. Deste total, 15 casos estão relacionados com a exposição a material biológico na área da saúde. Este assunto foi tema da abertura da “Semana da Saúde do Trabalhador” realizada pela Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT), subordinada ao Conselho Municipal de Saúde. A programação começou nesta segunda-feira (3), no Hospital Municipal, e vai até a próxima sexta-feira (7)

De acordo com a coordenadora adjunta da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, Taíze Carla Neves Reis, o assunto proposto está no Plano Anual do Trabalhador, que este ano decidiu abordar o tema junto aos funcionários da Prefeitura Municipal de Ipatinga. “Cada dia será abordado um tema específico para um ramo de profissão, e nosso principal foco é a prevenção de acidente de trabalho e principalmente para a área da saúde, onde nós temos identificado acidentes com exposição a material biológico, sobretudo com os técnicos de enfermagem”, explicou.

ACIDENTE DE TRABALHO

De acordo com o Ministério da Previdência Social, acidente do trabalho é aquele decorrente do exercício do trabalho a serviço da empresa, podendo ocasionar lesão corporal ou distúrbio funcional, permanente ou temporário, morte e a perda ou a redução da capacidade para o trabalho.

O trabalho no setor saúde é executado em locais onde existe constante exposição a fatores de risco de diversas ordens. Dentre os riscos com materiais biológicos destacam-se as doenças infectocontagiosas como as principais fontes de transmissão de microrganismos para os profissionais. Outra importante fonte de contaminação refere-se ao contato direto com fluidos corpóreos durante a realização de procedimentos invasivos, ou pela manipulação de artigos, lixo e até mesmo as superfícies contaminadas.

Nesta segunda-feira, a médica Carmelinda Lobato ministrou a palestra sobre Exposição a Material Biológico. Ela mostrou que os tipos de exposição podem estar relacionados a lesões provocadas por material perfurocortante, respingos na face envolvendo olho, nariz ou boca, exposição da pele e arranhaduras quando há presença de sangue.

“As principais causas estão ligadas à falta de atenção na hora do trabalho; ambiente sujo, onde o profissional da saúde deixa a agulha contaminada em qualquer lugar, e isso aí é que leva-o realmente ao acidente. Para prevenir, é necessário o uso da luva, máscaras, avental e bota e a conscientização do profissional”, orienta a médica.

ENCAMINHAMENTO

Caso o profissional seja vítima de um acidente, é necessário que ele lave imediatamente o local com água e sabão ou com soro fisiológico e avise o supervisor. O servidor será encaminhado emergencialmente para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde será submetido a todos os exames necessários, receberá medicação, caso seja necessário. Posteriormente o funcionário acidentando será acompanhado pelo Centro de Controle de Doenças Infecto-parasitárias (CCDIP), localizado na rua Governador Valadares, no Centro de Ipatinga.

“Fluxos de encaminhamento em caso de acidente de trabalho” foi o tema da palestra ministrada pelo Técnico de Segurança do Trabalho, da Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmet), Eduardo Mendes Gomes. O profissional explica que os acidentes podem acontecer tanto com um servidor inexperiente como aquele que já exerce a mesma profissão há anos.

“Nós tivemos um caso recente de uma servidora que se acidentou ao descartar um material perfurocortante. Ela dispensou duas agulhas ao mesmo tempo, um procedimento incorreto, e uma delas perfurou o dedo da funcionária. Este é um exemplo clássico de acidentes que ocorrem com os servidores da saúde”, exemplificou o Técnico de Segurança do Trabalho, acrescentando que outros acidentes de trabalho frequentes podem ocorrer no trajeto para o trabalho ou vice-versa, na cantina escolar, como queimaduras, em locais de obra, como cortes e marteladas.