PMI CONVOCA SORTEADOS DO ‘MINHA CASA, MINHA VIDA’ PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Os sorteados no programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ de Ipatinga para ocupar as 240 unidades habitacionais em construção no bairro Nova Esperança têm até o dia 11 de janeiro para entregar na Prefeitura a documentação que comprove as informações repassadas no ato do Cadastro Habitacional de Interesse Social. Até esta quinta-feira (06), dos 312 sorteados, entre titulares e suplentes, cerca de 200 já haviam apresentado a documentação.

Segundo informou o secretário de Planejamento, Ricardo Luiz de Figueiredo, “o governo municipal já contatou por telefone e via carta todos os sorteados para os apartamentos do bairro Nova Esperança. O pedido é para que todos compareçam nos guichês de atendimento, montados no hall do 6º andar da PMI, no período de 8h ao meio-dia. Quem ainda tiver dúvidas se foi contemplado pode vir à Prefeitura ou verificar a listagem no site (www.ipatinga.mg.gov.br), banner intitulado Residencial Nova Esperança”, orientou.

O casal Romário Carvalho (36) e Fernanda Egídio (28), do bairro Limoeiro, compareceu nesta semana à Prefeitura de Ipatinga para apresentação dos documentos. Segundo eles, apesar de não terem participado do evento do sorteio dos apartamentos na Escola Artur Bernardes, eles receberam em casa, por carta, a confirmação de que foram beneficiados pelo programa.

“Na hora que eu abri o envelope e li, não acreditei que tínhamos sido contemplados. Dá pra ver que o trabalho feito pela administração pública é sério e transparente. Nós viemos fazer a nossa parte e garantir esse presente maravilhoso que ganhamos”, comemorou.

INTEGRAÇÃO

Em parceria, as Secretarias Municipais de Assistência Social e Planejamento atualizam também, nesta fase, o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) dos contemplados no sorteio.

Concluída esta etapa, a Prefeitura montará um dossiê para a Caixa Econômica Federal, que iniciará a fase de verificação das informações, convocando os sorteados aprovados para assinatura de financiamento do imóvel, de acordo com renda familiar, conforme prevê a Portaria Interministerial nº 99/2016.

O governo municipal espera entregar os 240 apartamentos à população ainda no primeiro semestre de 2019.

NOVA MORADIA

Antes e depois de tomarem posse das novas moradias, a Prefeitura de Ipatinga oferecerá acompanhamento às famílias beneficiárias.

O objetivo da ação, segundo a coordenadora do Trabalho Social do projeto ‘Minha Casa, Minha Vida’ de Ipatinga, Núbia Couto Andrade, “é contribuir para que futuros moradores se apropriem bem do novo espaço de moradia, sendo capazes de estabelecer regras de convivência, elegerem os síndicos dos prédios, adquirindo um sentimento de pertencimento local e na comunidade. Durante as etapas do Trabalho Social nós queremos amenizar ao máximo o impacto causado com a mudança socioespacial”, explicou.