PMI DESOBSTRUI E RECUPERA GALERIA DO RIBEIRÃO IPANEMA

Depois de quatro anos, um trabalho preventivo e de manutenção foi iniciado nesta segunda-feira (10), pela Prefeitura de Ipatinga, na galeria do ribeirão Ipanema entre os bairros Canaã e Cidade Nobre, sob a avenida Simon Bolivar. Com uma escavadeira, profissionais da Secretaria Municipal de Obras limpam as cinco células que se encontram parcialmente obstruídas devido à acumulação de grande quantidade de entulho, areia, mato e troncos de árvores. Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente também realiza na localidade o serviço de poda de grama.

De acordo com o secretário municipal de Obras, José Maria Ferreira, estima-se que serão recolhidos num prazo de 15 dias cerca de 500 metros cúbicos de resíduos do ribeirão Ipanema, o equivalente a 100 caminhões de entulhos.

“Este trabalho de prevenção e manutenção é de grande importância, especialmente porque atingimos o período chuvoso. O ribeirão Ipanema vem, há anos, sofrendo com a poluição causada pelo descarte irregular de lixo e materiais inservíveis. Com isso, nós queremos evitar possíveis alagamentos nesta região próxima à galeria”, informou.

Atualmente, alguns trechos do ribeirão vêm sofrendo também com erosão das margens, ocasionando assoreamento do curso d’água e consequente extinção de espécies da biodiversidade local e regional.

A ação preventiva contribui ainda com o combate aos criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

O CURSO DO RIBEIRÃO

O ribeirão Ipanema se inicia na confluência dos ribeirões Ipanemão, Ipaneminha e Córrego dos Becas, zona rural do Ipaneminha. Sua bacia corresponde a 88% de todo o território ipatinguense, situada na Área de Preservação Ambiental da Bacia do Ribeirão Ipanema – APA Ipanema.