PMI PREPARA NOVOS ASSISTENTES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Prefeitura de Ipatinga está promovendo um curso de capacitação para 40 novos servidores aprovados em concurso público para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Educação. A capacitação foi ministrada nesta quarta-feira (5), no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), no bairro Bom Retiro.

O curso faz parte da última etapa de treinamento, para a efetivação dos novos cargos. A qualificação realizada para os novos assistentes de Educação Especial teve carga horária de 16 horas e foi ministrada pelas assessoras de Educação Especial, por servidores de carreira das áreas de fonoaudiologia, psicologia, educação com ênfase no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Recursos Humanos.

O primeiro módulo foi realizado nesta quarta-feira (5), e a parte final do curso será realizada nesta quinta-feira (6), também na UAB do Bom Retiro. Além desses 40 novos profissionais, outros 41 assistentes de educação especial, também aprovados em concursos passaram pela capacitação básica e já estão atuando na área.

“É neste curso que eles aprendem as funções para assistir da melhor forma possível os estudantes da rede municipal com necessidades especiais”. As palavras da assessora de Educação Especial de Ipatinga, Paula Cristina Alves Franco, resumem o objetivo da capacitação.

Segundo a assessora de Educação Especial de Ipatinga, Lucinéa Barros, além de ser esta uma etapa obrigatória, a ação pretende, essencialmente, preparar os novos servidores para cumprir suas atribuições de maneira humanizada, conforme proposta desenvolvida pela Secretaria de Educação de Ipatinga que atende orientação expressa do prefeito Nardyello Rocha.

“Essa educação de excelência é uma marca desta nova administração. Estamos buscando sempre oferecer treinamentos para os profissionais que atuam na educação especial acerca das patologias que as crianças da Educação Especial podem apresentar, além das funções que deverão cumprir”, esclareceu.