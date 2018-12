PMI REALIZA MAIS DE 100 TESTES GRATUITOS NO DIA D DE COMBATE À AIDS

Na última sexta-feira (30) e também no sábado (1º), pela manhã, os profissionais do Centro de Controle de Doenças Infecto-Parasitárias (CCDIP) de Ipatinga, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, realizaram 105 testes rápidos para identificação do HIV/Aids. A ação é alusiva ao Dia Mundial de Combate ao HIV/Aids – o 1º de dezembro, conforme instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A diretora do Departamento de Atenção Especializada (Daes), Cíntia Maria Barbeta, avalia que o comparecimento do público foi satisfatório. “É muito bom que as pessoas tenham conhecimento sobre o teste rápido, façam o exame sem nenhuma vergonha ou temor. Somente uma gota de sangue é utilizada, e os resultados são sigilosos. A forte aceitação em realizar o teste rápido ocorre porque a população está quebrando o preconceito em relação à doença”, avalia.

Dos testes realizados, apenas sete apresentaram resultados positivos à doença. “Por isso realizamos o mutirão, procurando alertar sobre a grande importância de se fazer o teste. O acesso à testagem e o diagnóstico precoce contribuem para o tratamento em tempo adequado e, assim, para a qualidade de vida das pessoas com HIV/Aids. Além disso, se a pessoa tem vírus e não sabe, pode transmitir involuntariamente. Por esses motivos, é fundamental que todas pessoas com vida sexual ativa façam o teste”, explicou a gerente do Centro de Controle, Yensi Nazareth.

INCIDÊNCIA DA DOENÇA

De acordo com dados da Divisão de Vigilância Epidemiológica do município, em 2017 foram notificados 104 novos casos de HIV/Aids. Em 2018, já são 99 até o mês de outubro.

Os testes rápidos podem ser feitos no CCDIP (rua Governador Valadares, 45, Centro), tanto na segunda quanto na quarta-feira, pela manhã, e também na sexta-feira, em período integral.

Para a enfermeira do Centro de Controle, Nelia Maria de Morais Pinto, “a prevenção da Aids precisa ser uma atitude assumida por toda a população não somente no Dia Mundial de Combate à doença. É preciso mudar a mentalidade. O primeiro passo é se informar sobre a doença e se proteger contra ela. O uso de preservativo nas relações sexuais e o diagnóstico precoce são cuidados que devem fazer parte do cotidiano da população, sem distinções de faixa etária e orientação sexual”, alerta.

“O diagnóstico e tratamento do portador do vírus HIV salva vidas e é fundamental para interromper a cadeia de transmissão da doença, que infelizmente avança no Brasil”, acrescenta a enfermeira. “Quanto antes a infecção é diagnosticada e o tratamento iniciado, maiores são as chances de controle, podendo a pessoa levar uma vida normal, sem que evolua para a Aids”, explica.