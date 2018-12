PREFEITURA DE FABRICIANO E ACICEL PROMOVEM WORKSHOP DE VENDAS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, a Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços (Acicel) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) realizam workshop “Desmistificando as vendas para o poder público”. O evento que é voltado para empresários e microempreendedores individuais da cidade é gratuito e acontecerá na próxima quarta-feira (12), no auditório da Associação Comercial de Coronel Fabriciano, e também conta com a parceria da Sala Mineira do Empreendedor, Conselho da Mulher Empreendedora e Sebrae.

A gerente de Empreendedorismo e Geração de Renda, Andreia Botelho, explica que o objetivo da Prefeitura e parceiros da iniciativa é esclarecer e orientar os empresários sobre as modalidades de compras públicas, por exemplo, editais, pregão e licitação. “A Prefeitura, sempre que possível, opta por compra bens e contratar serviços de empresas da própria cidade. É uma estratégia para gerar e manter emprego e renda na nossa cidade. Daí a importância desta capacitação, para orientar e qualificar empresas interessadas em fornecer para a Prefeitura”, explica Andreia Botelho.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 3841-9900 e 3841-9910, falar com Juliana. São oferecidas 30 vagas.