PRESIDENTE DA USIMINAS RECEBE PRÊMIO ‘HOMEM DO AÇO’ E ANUNCIA ANTECIPAÇÃO DA PLR

A Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS) entrega nesta terça-feira (4) o troféu Homem do Aço 2018 ao presidente da Usiminas, Sergio Leite de Andrade. O evento será realizado às 20h30min, no Centro Empresarial DNA do Aço, em Porto Alegre.

O presidente da Associação do Aço, José Antônio Fernandes Martins, explica que a escolha do dirigente da Usiminas foi feita por uma comissão especial integrada por representantes da diretoria executiva da entidade, indústria, distribuidores de aço e usinas associadas, bem como da área governamental e imprensa. O troféu Homem do Aço vem sendo conferido desde o ano de 1975 pela AARS com o objetivo de destacar a contribuição de personalidades locais e nacionais para o fortalecimento da cadeia produtiva do setor metalomecânico e o desenvolvimento econômico e social gaúcho e do País.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Externando a sua satisfação em receber a nova premiação de Homem do Aço em nome da Usiminas, Sérgio Leite anunciou que, “pelo segundo ano consecutivo a empresa irá antecipar, no próximo dia 12 de dezembro, uma parcela da Participação do Lucros e Resultados (PLR) para todos os empregados do grupo”.

O valor a ser repassado corresponde a 30% do salário, o que representa mais de R$10 milhões na economia das cidades, onde as empresas do sistema Usiminas operam. “Isso é o resultado do esforço e dedicação que os nossos colaboradores tiveram durante o ano de 2018 e temos que agradecer a todos esta contribuição” – ressalta o executivo.