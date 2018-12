SEMINÁRIO DESTACA A TROCA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ENTRE JAPÃO E BRASIL

Em evento no dia 7 de dezembro, na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alunos de mestrado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas (PPGEM) relataram suas vivências e experiências, após visitas-técnicas às instalações da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) no Japão. Esta é a segunda vez que a siderúrgica multinacional, que é uma das principais acionistas e controladora da Usiminas, leva um grupo da universidade mineira para sua sede no país asiático. A equipe também aproveitou para apresentar estudos em desenvolvimento aqui no Brasil aos técnicos japoneses.

Além de curiosidades sobre a cultura japonesa, nessa segunda edição da parceria entre a siderúrgica e a universidade, a excelência na operação das usinas e os investimentos em inovação tecnológica foram os diferenciais que mais chamaram a atenção dos alunos durante a viagem. Já o professor Leandro Lemos destacou que “a oportunidade poder mostrar meu trabalho sobre produção de biocoque para utilização em altos-fornos para os executivos e pesquisadores da NSSMC foi uma troca de experiências de grande valia”.

O Chefe do Escritório da NSSMC em Belo Horizonte, Osamu Nakagawa, agradeceu a participação de todos e aposta na continuidade do intercâmbio para o próximo ano, devido aos bons resultados. O executivo afirmou que a multinacional reconhece a importância e valoriza a troca de conhecimentos entre os dois países. “Brasileiros e japoneses têm muito a aprender uns com os outros no processo de manufatura e pesquisa tecnológica. A UFMG tem profissionais qualificados e esperamos poder contribuir para a formação dos alunos.”

Entre junho e julho deste ano, o grupo formado pelos mestrandos Fabiano Maia Linhares, Gisele Márcia de Souza, Jéssica Dornelas, Rafael Fernandes e Rodrigo Madrona, acompanhados pelo professor Lemos, visitou três unidades da NSSMC no Japão: as duas maiores usinas siderúrgicas da empresa, Kimitsu e Nagoya, e o Centro de Pesquisa de Futtsu, além do Museu Comemorativo da Indústria e Tecnologia e a fábrica da Toyota.

NOVA MARCA

A partir de 1º de abril de 2019, a siderúrgica multinacional Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), incluindo suas subsidiárias consolidadas, muda o seu nome comercial e passa a ser Nippon Steel Corporation. O novo nome, que destaca as palavras Nippon (Japão) e Steel (Aço), foi definido por ser mais inclusivo e adequado a representar as siderúrgicas com origens no Japão, com ênfase no crescimento contínuo nos mercados globais voltados para o futuro. O anúncio foi feito em maio de 2018, após reunião do Conselho Administrativo realizado em Tóquio, no Japão.

SOBRE A NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (NSSMC)

No Brasil, está há mais de 60 anos colaborando com a Usiminas e o Vale do Aço. E é, atualmente, uma das acionistas controladoras da siderúrgica mineira. Fundada em outubro de 2012 por meio da fusão entre Nippon Steel Corporation e Sumitomo Metal Industries, Ltd., a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) é líder mundial em produção integrada de aço. Opera 13 usinas no Japão e desenvolve diversos negócios siderúrgicos em mais de 21 países. A empresa enfatiza três áreas de negócios como estratégicas: produtos de aço de alta qualidade para automóveis; recursos e energia; e engenharia civil, construção e ferrovias. A NSSMC atua em cinco segmentos: siderurgia, engenharia, produtos químicos, novos materiais e soluções de sistemas.