SERTEP FORMA MAIS 1.400 ALUNOS NESTA SEXTA-FEIRA

Cerca de 1.400 alunos receberão, na noite desta sexta-feira (14), o certificado de conclusão dos cursos gratuitos do Serviço Educacional Técnico e Profissionalizante (Sertep). A cerimônia aberta ao público será realizada às 19 horas, na quadra central da Praça do Bigode, no bairro Veneza II, em Ipatinga.

Neste semestre são 60 turmas formandos em 40 cursos diferentes, iniciados em agosto deste ano e com duração de quatro meses, de forma totalmente gratuita. O paraninfo dos formandos será o deputado federal eleito e empresário Hercílio Coelho Diniz. Outras personalidades políticas, como a deputada estadual Rosângela Reis, além de outros nomes do ramo empresarial e representantes de diversas instituições também participarão da cerimônia.

Ao longo do semestre, além das aulas presenciais, os alunos também participaram de atividades voluntárias para a população, como o Projeto Comunidade em Ação, que ofertou vários serviços, emissão de documentos e orientações para o público. O evento foi realizado no último 1 de dezembro, na Escola Municipal Altina Olivia Gonçalves, no bairro Iguaçu, em Ipatinga.

Para Sebastião Vaz, presidente da Associação Ação Social Pela Vida (ASSV), entidade mantenedora do Sertep, a cerimônia de formatura coroa o esforço dos alunos durante todo o segundo semestre deste ano. “A entrega dos certificados é um momento único na vida desses alunos, muitos já estão atuando no mercado de trabalho. É um momento de muito orgulho para todos os colaboradores da instituição”, afirmou.

SERTEP

O Serviço Educacional Técnico e Profissionalizante, que funciona na avenida Livramento, 285, no bairro Veneza II, em Ipatinga, é mantido pela Associação Ação Social Pela Vida (ASSV). A escola foi fundada em 1997 e oferece cursos técnicos profissionalizantes gratuitos. Nesses 21 anos já são mais de 100 mil profissionais que passaram pelos diversos 40 cursos oferecidos.