SINPAVA PROMOVE TREINAMENTO NA ÁREA COMERCIAL E DE VENDAS

O Sindicato de Alimentação e Panificação do Vale do Aço (Sinpava), promoveu nessa terça-feira, (11), o último treinamento do ano para empresários da região. A capacitação na área comercial e de vendas, uma ação executada pela Fiemg, em parceria com o Sebrae, com apoio do Sinpava teve como objetivo aumentar a competitividade das indústrias.

“As 15 empresas participantes receberam nos últimos quatro meses visitas in loco, treinamentos para funcionários e gestores”, explica Daniela Azevedo, analista de projetos da Fiemg.

De acordo com o presidente do Sinpava, Fabrício Lara, a ação teve o intuito de melhorar a performance das empresas em captação de clientes, atuação da equipe de vendas e comercial, otimização dos canais de atendimento, indicadores da área, dentre outros.

“Todas as empresas saem desse treinamento mais preparadas para os desafios do mercado, com estratégias e processos comerciais mais claros e bem definidos, além de times bem treinados com foco em resultado nas vendas”, pontuou Fabrício.

Vale destacar que as ações do Programa de Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias – Procompi continuarão no próximo ano com o tema Segurança do Alimento. Informações no Sinpava pelo telefone 3824-2334 ou email sinpava@fiemg.com.br