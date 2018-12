TRANSITOLÂNDIA FORMANDO CIDADÃOS DE BEM EM TIMÓTEO E REGIÃO

Com objetivo de educar para formar cidadãos conscientes no trânsito, o projeto ensina as crianças a se comportarem de forma segura enquanto pedestres ou ciclistas, e também orienta sobre normas e leis de segurança que o condutor de um veículo deve seguir.

A iniciativa realizada pela Fundação Aperam Acesita, em parceria com a 85ª Cia da Polícia Militar, Prefeitura Municipal de Timóteo, Rotary Club de Acesita, Superintendência Regional de Ensino de Cel. Fabriciano e Saritur gerou diversos frutos. Ao longo dessas duas décadas, muitas pessoas passaram pelo projeto e tiveram suas vidas transformadas a ponto de se tornarem um dos profissionais que atuam na Transitolândia, como foi o caso do Cabo Valente, que hoje trabalha na 85ª Cia da Polícia Militar. “Há aproximadamente 20 anos, eu participei como aluno do projeto. Acredito que a minha turma foi uma das primeiras do Transitolândia”, relembra o Cabo.

O policial foi aluno da Escola Municipal “José Moreira Bowen”, e hoje guarda boas lembranças do período em que participou do projeto. “Tenho algumas lembranças dessa época. Entre elas, foi quando um dos meus amigos da escola ganhou o prêmio de aluno destaque no Transitolândia. Ficamos muito felizes por ser uma pessoa da nossa turma a homenageada”.

Após sua formação, Seeler Valente resolveu prestar o concurso da polícia. Atuando há oito anos na corporação, o policial atuou em 2015 como instrutor do projeto Transitolândia. “Pra mim, foi como voltar ao tempo. Fiquei muito feliz em poder retornar ao projeto, que foi muito importante para a minha formação como cidadão e como motorista”, destaca.

O ano de 2018 foi um marco para o projeto que comemora um grande sucesso devido ao envolvimento de toda a população. De acordo com o Cabo Valente, “a segurança no trânsito de amanhã começa hoje. Essa iniciativa é de extrema importância para sensibilizar e educar todas as crianças, deixando-as conscientes sobre como devemos nos comportar enquanto usuários do trânsito”.

TRANSITOLÂNDIA

Criado em 1998, o projeto Transitolândia é desenvolvido em 22 escolas públicas e particulares de Timóteo e, desde 2016, atende também os municípios de Jaguaraçu e Marliéria, tendo como público-alvo alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. Até o ano passado, o projeto beneficiou um público de mais de 63 mil alunos, professores e comunidade em geral. O trabalho realizado ao longo desses anos envolveu diversas formas de sensibilização como palestras, blitzes educativas, visitas orientadas, concursos, passeatas, entre outros.