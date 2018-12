UNILESTE REALIZA NOVA EDIÇÃO DO AUTO DE NATAL

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), realiza na próxima sexta-feira (14), às 19h30, no Teatro João Paulo II, a edição deste ano do Auto de Natal. O evento, aberto ao público, é uma tradição que marca as comemorações de final de ano da instituição, e conta com a apresentação do Coral Unileste e a participação do projeto de extensão Teatro Universitário.

O Coral apresentará repertório especial, que incluem as canções “Exultem, os povos”, “A deste Fideles”, “Noite Feliz”, “Boas festas” e “A paz”. As representações teatrais encenarão a história do nascimento de Jesus Cristo, com a proposta de uma releitura sob o tema da diversidade.

A coordenadora de eventos do Unileste, Margaret Souza, considera que um dos objetivos do evento é reviver a fé e a esperança por meio do canto e do teatro. “O Auto se trata de um momento muito especial, que busca reavivar o verdadeiro espírito de Natal. Esperamos que a mensagem de amor do espetáculo desperte o sentimento de transformação e de fraternidade em todos os presentes”.

Criado em 2003, o Coral busca incentivar, promover e democratizar a música vocal na região. Composto por pessoas da comunidade, alunos e funcionários do Unileste, a iniciativa tem realizado apresentações em festivais, eventos religiosos, culturais e acadêmicos. Além disso, o Coral também atua como anfitrião e criador de oportunidades de divulgação do canto na comunidade.

Já o Teatro Universitário é um projeto de extensão que visa contribuir para a solidificação de um movimento cultural e a difusão da arte da interpretação. A iniciativa, aberta ao público, desenvolve diversas atividades artístico-culturais, tais como oficinas, processos experimentais-criativos, apresentação de espetáculos, teatro didático, performances e intercâmbio com instituições e grupos de teatro da região.

Serviço:

Auto de Natal

Data: 14/12 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro João Paulo II, campus de Coronel Fabriciano do Unileste

Aberto ao público