USIMINAS ABRE VAGAS PARA PROGRAMA APRENDIZ

O Programa Aprendiz Usiminas está com as inscrições abertas para cursos gratuitos no Vale do Aço. Em parceria com o Senai, a empresa vai capacitar jovens, incluindo pessoas com deficiência, para atuarem como Operador de processos Siderúrgicos e Eletromecânico e também Usinagem.

Os aprendizes participam de cursos customizados às necessidades das empresas Usiminas e vivenciam o dia-a-dia da indústria, preparando-os para o mercado de trabalho. Além de gratuitos, os participantes recebem bolsa auxílio e outros benefícios.

Em Ipatinga, os cursos serão realizados no Centro de Formação Profissional Rinaldo Campos Soares (antigo CDP). Para participar os interessados devem estar cursando o 2º ano do Ensino Médio e fazer a inscrição no site da Usiminas (www.usiminas.com) até o dia 14 de dezembro.

ESTÁGIO

Para os estudantes de ensino superior interessados estagiar na Usiminas em 2019, a companhia ampliou o período de inscrições para o estágio regular. Agora, os universitários têm até o dia 16/12 para se candidatarem a uma vaga no site www.usiminas.com.