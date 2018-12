USIMINAS INICIA MANUTENÇÃO NO ALTO-FORNO 3 DE IPATINGA

A Usiminas inicia nesta segunda-feira (3), uma parada programada no Alto-Forno 3 (AF3) da Usina de Ipatinga para manutenção e substituição de staves. A obra envolverá mais de 700 empregados da Usiminas Mecânica, contratada para realizar o trabalho, que se prolongará até o dia 14 de dezembro.

As staves são peças fundidas de ferro ou de cobre que possuem tubos no seu interior para circulação de água. São instalados na parte interna do forno, junto à carcaça, protegendo-a do desgaste com o contato com a carga. Ao longo do tempo, essas peças vão se desgastando, sendo necessária a sua substituição para preservação do equipamento.

RUÍDOS ELEVADOS

A parada visa realizar reparos no interior do Alto-Forno 3 para manutenção da segurança operacional e dos níveis de produção. Trinta e oito staves serão substituídos para melhoria do sistema de refrigeração do forno, protegendo a carcaça e favorecendo a estabilidade operacional.

Segundo o gerente técnico da Usiminas, Mauro Vivaldino Fernandes, durante o início da parada do forno programado para este domingo, poderá ocorrer elevação dos níveis de ruído. “Neste período, a comunidade poderá ouvir ruídos mais elevados vindos do alto-forno, o que é normal nesse tipo de parada”, explica Fernandes.

A manutenção do equipamento faz parte do planejamento de 2018 e por isto não interfere no nível de produção de aço da siderúrgica. O diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, explica que a parada do AF3 é necessária e preventiva, mas que também movimenta a economia local. “A manutenção do AF3 é uma obra complexa e de grande importância para a produção da usina, e também para a comunidade local, já que mesmo que de forma temporária, centenas de pessoas foram contratadas”, afirma Maia.

OS SERVIÇOS

A obra tem previsão de 11 dias e será realizada pela Usiminas Mecânica que tem grande expertise neste tipo de trabalho, sempre priorizando a segurança dos colaboradores. Nos últimos anos, a empresa realizou a reforma do altos-fornos da Usiminas em Cubatão e Ipatinga, da Gerdau em Ouro Branco e da CSN em Volta Redonda.

O gerente Geral de Operações da Montagem da Usiminas Mecânica, Luciano Gomes, afirma que a parada será um trabalho de grande proporção, com o envolvimento em torno de 700 empregados no alto-forno. “Temos uma grande obra pela frente e a Usiminas Mecânica está preparada para realizar a manutenção do AF3 dentro do prazo previsto e com toda segurança, que é tida como prioridade pela empresa”, afirma Gomes.