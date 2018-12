USIMINAS REÚNE LIDERANÇAS PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS PARA O PRÓXIMO ANO

A Usiminas encerrou nesta quarta-feira (12), a edição anual do seu Encontro de Líderes. A empresa reuniu durante dois dias mais de 400 gestores em um evento estratégico para avaliar as conquistas do ano e os principais desafios a serem enfrentados em 2019. O encontro aconteceu nas instalações do Mineirão, em Belo Horizonte, e contou com a participação de lideranças de todas as empresas Usiminas. Os temas abordados nos dois dias de reunião, com destaque para o papel da inovação na construção do futuro da companhia, seguiram a temática do futebol. A estratégia buscou uma forma diferenciada para absorver as regras do jogo e fazer com os que os resultados da empresa se mantenham em trajetória positiva permitindo à Usiminas garantir a competitividade de seus negócios e uma posição de protagonismo no mercado.

Na ocasião, o presidente da empresa, Sergio Leite, comemorou os resultados recentes, conquistados graças ao trabalho e à garra de toda a equipe Usiminas e ressaltou os desafios que ainda estão por vir. “O futuro se constrói. É nesse sentido que precisamos caminhar para 2019 e estarmos preparados, pois os desafios que iremos enfrentar para frente são ainda maiores que os que tivemos nos últimos 56 anos, em um mundo que se renova a cada dia. Continuar construindo resultados, tendo a integridade e a segurança como base para atuação de cada um dos colaboradores. Essa é nossa grande meta para 2019. Queremos que a Usiminas seja uma referência em gestão, qualidade e resultados e que cada um dos nossos colaboradores tenha orgulho dessa empresa”, afirmou Leite.