Ação Educativa do Instituto Usiminas abre programação 2019

A programação da Ação Educativa do primeiro semestre de 2019 está recheada de atrações para escolas e comunidades. Os agendamentos e retiradas de ingressos para atividades gratuitas já começaram. A grade de programação vai promover a partir de março formação, acesso à cultura e arte e atividades lúdicas para famílias ao logo do semestre por meio dos programas: Contação de Histórias na Biblioteca Central de Ideias, Visitas Teatralizadas, Série Espetáculos Didáticos, Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores, Visitas Orientas às Exposições de Arte, Arte em Família, Conhecendo a Usiminas e Aventura no Viveiro. A programação da Ação Educativa tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pelo Projeto Plano Anual Instituto Usicultura 2019 (PRONAC 183774).

Estão abertos os agendamentos para escolas e comunidade para a “Contação de Histórias na Biblioteca Central de Ideias” e o “Visitas Teatralizadas”. Na Contação de Histórias, dias 19 e 20 de março, o público vai fazer uma visita lúdica à biblioteca Central de Ideias. De maneira lúdica, o espaço é apresentado por meio de contação de histórias com o objetivo de estimular a comunidade a se apropriar do espaço, dotado de acervo atualizado e diversificado.

Já no Visitas Teatralizadas, realizado dias 12 e 13 de março, com sessões para escolas e famílias, o público vai conhecer os bastidores do Teatro do Centro Cultural Usiminas por meio de uma encenação que conta a origem e a história do teatro de maneira dinâmica e interativa. Dois atores, juntamente com o público participante, têm a oportunidade de ver e explorar a estrutura Teatro a partir de um texto lúdico, que compara o teatro a um navio.

Um dos destaques da programação é a presença da cantora, compositora, escritora e contadora de histórias Bia Bedran, que vai apresentar o Espetáculo Didático “Canções, Histórias e Brincadeiras Musicais” e ministrar a oficina para educadores “A Arte de Cantar e Contar Histórias”. A peça em cartaz de 26 a 27 de março, com sessões para escolas e para famílias, é um musical composto por histórias, brincadeiras e canções já conhecidas das crianças e educadores, além de outras inéditas. Valorizando a presença física dos livros como se estivéssemos dentro de uma grande biblioteca, os contos e os personagens ganham vida nesta contínua viagem musical. Os ingressos estão disponíveis para retirada gratuita, na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, e as escolas devem fazer o agendamento.

Voltada para professores e arte-educadores, a oficina ministrada por Bia Bedran, dia 25 de março, utiliza recursos musicais e teatrais, bonecos, adereços e as trilhas criadas para os textos de seus premiados livros infanto-juvenis. Canta e conta histórias ao mesmo tempo em que disserta sobre os encantamentos que permeiam a viagem da palavra através dos tempos. Os educadores interessados devem se inscrever na Ação Educativa.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, salienta a abrangência da programação da Ação Educativa, que visa atender públicos de todas as idades com programação de qualidade. “A programação educativa oferecida pelo Instituto Usiminas é uma referência tanto para escolas quanto para a comunidade com suas atividades que promovem momentos ricos de conhecimentos diversos, por meio da arte. Esperamos que toda a comunidade participe”, frisa a diretora.

OUTRAS ATRAÇÕES

A programação da Ação Educativa tem muito mais atrações. Estão previstas duas exposições de arte para o primeiro semestre: “Litografia: Lotus Lobo” e “Coleções em Diálogo”. A programação conta ainda com o Arte em Família, que promove encontros lúdicos de famílias para experimentar atividades lúdicas de diferentes linguagens artísticas. Estão previstas ainda visitas interativas ao Viveiro de Mudas da Usiminas e à Usina de Ipatinga, respectivamente, por meio do “Aventura no Viveiro” e “Conhecendo a Usiminas”. A programação completa pode ser conferida no site www.institutousiminas.com. Agendamentos e informações pelo telefone: (31) 3824-3731.