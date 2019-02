ACE e CDL de Timóteo empossam nova diretoria nesta sexta

A ACE e CDL de Timóteo empossam uma nova diretoria nesta sexta-feira (1º), mas a solenidade festiva acontecerá no dia 21 de Março, às 8h, na Faculdade Única. A novidade deste mandato é a mudança de biênio para triênio, a nova equipe das Entidades terá a responsabilidade de atuar pelos próximos três anos. A nova presidência ficou na responsabilidade do empresário Heine Stuart Moura Quintão, que está a frente da Desfrute Café, Crepe e Sorvete Ltda., e a vice-presidência será ocupada por Tarcísio Quaresma Pereira, da NTW Contabilidade.

Maicon Reis, que agora deixa a presidência, mas retorna ao cargo de Diretor de Assuntos Jurídicos, iniciou a despedida ainda durante a eleição que aconteceu no início do mês de fevereiro. “Foi muito gratificante liderar essa gestão, realizamos muito em pouco tempo. Quebramos paradigmas. Tenho maior orgulho de falar que meu vice foi participativo, que temos um Conselho fiscal efetivo e comissões engajadas. Todos vestem a camisa. As ações só tiveram sucesso porque houve divisão de tarefas, comprometimento e garra”, contou.

A nova diretoria está engajada com as necessidades das Entidades e conhecem de perto as responsabilidades. Heine e Tarcísio estão empenhados em trabalhar de forma mais organizada e planejada. As expectativas são as melhores possíveis porque o time tem perfil motivado e com espírito de associativismo.