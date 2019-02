ACE e CDL de Timóteo realizam campanha de liquidação no comércio

Famosas por realizarem campanhas de incremento comercial no comércio de Timóteo, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), estão preparando mais uma iniciativa com o objetivo de oferecer benefícios para consumidores locais. A partir desta quinta-feira (21), até o próximo sábado (23), inúmeras lojas vão aderir ao “Liquida Timóteo” e quem passar pelo Centro vai poder comprar com descontos de até 70%.

Para Thais Lage, Diretora do Comércio em Ação, essa ação é uma oportunidade para consumidores e também para os empresários, beneficia os dois lados. “O objetivo dessa iniciativa é atrair mais pessoas para o Centro Comercial e com esses descontos tão atrativos, o cliente se interessa. É um momento muito estratégico para empresários porque estamos chegando ao período de trocar a coleção, então o lojista precisa ser assertivo para conseguir conquistar e fidelizar esses consumidores”, explica.

Para saber quais empresas vão aderir o Liquida Timóteo, basta acessar o site oficial das Entidades (acecdltimoteo.com.br) ou baixar o APP “ACE Promoções” e verificar o menu de notícias.

Outras campanhas já estão em andamento e as expectativas para 2019 são as melhores possíveis. Muitos prêmios, sorteios e atividades culturais estão previstos para os próximos meses. Confira:

Timóteo em Festa: ações para o aniversário da cidade e festival de gastronomia

Timóteo Presenteia: ações para o Dia das Mães, Fest Country e Dia dos Pais

Timóteo Apaixonado: ações para o Dia dos Namorados e ExpoInox

Timóteo Rosa: campanha social contra o Câncer de Mama e Dia das Crianças

Timóteo Azul: campanha social contra o Câncer de Próstata e Black Friday

Timóteo Encantado: campanha de Natal