Aeroporto do Vale do Aço: Governo do Estado dará início a obras emergenciais

Conforme foi antecipado com exclusividade na tarde de ontem (14) pela coluna do jornalista William Saliba no CARTA DE NOTÍCIAS, o Governo do Estado irá liberar recursos para uma ação emergencial no Aeroporto Regional do Vale do Aço. A obra deverá ser executada no período máximo de 10 dias, pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG).

Segundo o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, estima-se que serão necessários de dois a três dias para mobilização de equipamentos e pessoal e mais uma semana para execução dos trabalhos, com jornadas diárias de 10 a 11 horas. “A ação será mais um paliativo para a retomada dos voos comerciais no local, mas vai ser adotada imediatamente após a alocação financeira. Será uma forma de apressar a solução para os deslocamentos aéreos interrompidos por tempo indeterminado desde ontem (14), pela Azul Linhas Aéreas, em função de problemas de segurança verificados na pista.” – afirma o prefeito.

De acordo com um levantamento preliminar – e não-oficial – feito pelo coordenador regional do DEER-MG, Nívio Pinto de Lima, a correção de ondulações na pista do aeroporto, com fresagem, recomposição de alguns pontos mais danificados e frágeis, demanda recursos da ordem de R$ 400 mil, dotação que deve ser destinada pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop). Uma reunião de autoridades regionais com o titular da pasta, Marco Aurélio Barcelos, foi agendada para as 17h desta sexta, em Belo Horizonte.

LIDERANÇAS

Autoridades e lideranças da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) estiveram reunidas nesta sexta-feira (15), no quarto andar da Prefeitura de Ipatinga, atendendo a convite feito pelo prefeito Nardyello Rocha para definição de medidas de urgência em relação ao problema. O encontro contou com a presença de empresários, prefeitos, representantes de organismos ligados ao turismo, comércio e indústria, bombeiros, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Militar, sindicatos, executivos da Usiminas, Cenibra e Aperam, entre outros. A reunião contou também com representante da Socicam, empresa que atua na administração do aeroporto por meio de contrato de prestação de serviços.

REPAROS ANTERIORES

O diretor da Usina de Ipatinga da Usiminas, Roberto Maia, informou que a reforma empreendida pela siderúrgica no aeroporto, em 2011, demandou recursos de cerca de R$ 6,5 milhões. Na ocasião, havia ameaça de intervenção no local pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Uma intervenção menor, na cabeceira da pista, foi feita em 2014. A Usiminas administrou o aeroporto até 2016, quando a responsabilidade operacional e de manutenção foi transferida ao Estado, em função de dificuldades financeiras na siderúrgica.

O coordenador regional do DEER ainda informou que, desde 2015, mais três intervenções paliativas foram executadas no local. “E é preciso ter claro que a ação emergencial que agora será adotada terá durabilidade de no máximo seis meses”, adiantou.

AGENDA DE CONVERGÊNCIA

O presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, disse que o problema do aeroporto vem sendo tratado pela Agenda de Convergência da entidade desde abril de 2018. Um projeto macro de recuperação do terminal aeroviário estaria estimado em cerca de R$ 8,7 milhões.

A proposta de uma Parceria Público-Privada (PPP) para o aeroporto feita pelo Estado – com previsão de construção de uma nova sala de embarque, estacionamentos, terminal de carga e hangares, entre outros equipamentos – foi reprovada preliminarmente pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), vinculada ao Ministério da Infraestrutura, também teria sido sondada para assumir o aeroporto, mas alegou custo muito elevado. PPP’s em nível nacional também estão sendo ventiladas agora.

Como representante da principal cidade-polo do Vale do Aço – embora o aeroporto esteja nos limites do vizinho município de Santana do Paraíso –, o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, sugeriu durante a reunião que a solução definitiva para o terminal seja tratada num segundo momento, em prol de encaminhamentos mais objetivos para solucionar a situação emergencial, e teve sua proposta acatada.

Procurando avançar no assunto PPP, um grupo de trabalho do Vale do Aço, constituído basicamente por cinco prefeitos (Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso e uma quinta cidade da região), deverá ter agenda com o governador do Estado, Romeu Zema, na próxima semana. Em média, um processo de licitação para obra de maior porte num aeroporto como o regional do Vale do Aço demandaria uma espera de cerca de seis meses.

COMO CONTINUAR VOANDO PARA CAPITAL

Enquanto as obras emergenciais de recuperação do aeroporto regional forem executadas, podem ser usados, como alternativa, os aviões da Voe Minas. A empresa atende o Vale do Aço atualmente com três voos semanais, com aeronaves menores que utilizam para pousos e decolagens apenas 1,3 km da pista total de 2 km.

Houve ainda, durante a reunião, a proposta de ampliação dos voos a Voe Minas, como forma de estabelecer concorrência com a Azul, a única empresa comercial que atende o Vale do Aço e pratica preços considerados exorbitantes. Contudo, estas deliberações ainda deverão avançar em discussões posteriores