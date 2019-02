ANAC FECHA INTEGRALMENTE O AEROPORTO DO VALE DO AÇO

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) interditou na tarde desta terça-feira (19), todas as operações de pouso e decolagem do Aeroporto Regional do Vale do Aço, após vistoria realizadas na pista pelos técnicos da autarquia. Isso impede a continuidade das operações da Voe Minas, a única empresa que ainda mantinha seus voos (por operar com aeronaves menores), após a decisão da Azul Linhas Aéreas de suspender seus serviços por falta de segurança do aeroporto.

A informação foi recebida com surpresa pelos deputados Celinho do Sinttrocel (PC do B) e Rosângela Reis (Podemos), que no momento do comunicado se encontravam reunidos na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), em Belo Horizonte, acompanhando o processo de reparos paliativos na pista do aeroporto. No encontro, os parlamentares solicitaram ao diretor da Codemig, Willer Furtado, a ampliação dos voos regionais pela Voe Minas para minimizar os impactos da suspensão dos voos comerciais da Azul.

VOE MINAS COMPROMETIDA

Segundo o diretor da Codemig, a obra emergencial no aeroporto não afetaria a continuidade dos voos da Voe Minas, em função das aeronaves terem capacidade de pousar e decolar em trechos menores de pavimento e até em terrenos mais deteriorados, sem prejuízo para a segurança dos passageiros. No entanto, com a interdição total, é preciso aguardar a liberação da Anac.

Os voos pelo programa Voe Minas ocorriam às segundas, quartas e sextas-feiras, ao preço de R$ 350 (segunda e quarta) e R$ 370 (sexta). O avião oferece até nove lugares para passageiros. A proposta é que os voos sejam diários e com alteração de horários para melhor atender a demanda do Vale do Aço.

AÇÃO EMERGENCIAL

A Setop publicará, até a próxima sexta-feira (22), o processo licitatório em forma de carta convite, para o início das obras emergenciais. Após a publicação da licitação, as empresas terão 15 dias para se manifestarem se aderem ou não ao processo e em seguida se dá início as obras, estimadas em aproximadamente em R$ 400 mil. Os serviços de reparos devem durar aproximadamente 15 dias.

VICE-GOVERNADOR

Ainda na tarde de ontem, a deputada Rosângela Reis foi recebida pelo vice-governador Paulo Brant para tratar do assunto. Brant informou já acompanhar a situação e se comprometeu a se empenhar pela região. “Conheço o Vale do Aço e sei dos problemas que enfrenta. Estamos tentando equacionar e, se Deus quiser, vamos resolver rapidamente”, afirmou Paulo Brant.

A deputada chegou a pedir ao vice-governador o apoio para pressionar o órgão federal a não publicar, no Diário Oficial da União, a interdição da pista. O motivo é que, em reunião com a parlamentar na manhã desta terça-feira, o diretor do programa Voe Minas, Willer Furtado, garantiu a operacionalidade dos voos realizados, a aeronave modelo Cessna 208 Caravan, mesmo nas atuais condições da pista.

O problema de logística do Vale do Aço ainda pautou o discurso de Rosângela Reis durante a reunião ordinária no plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (19). “Também pedimos o apoio ao Governo do Estado para viabilizar uma Parceria Público Privada (PPP) ou outro tipo de investimento, por meio da União, que possibilite a reforma definitiva do aeroporto, com projeto já pronto, no valor de R$ 12 milhões. Precisamos resolver a questão rápido, pois a obra emergencial teria uma validade de pouco menos de um ano”, afirmou Rosângela Reis.

CONDIÇÕES PRECÁRIAS

Informações da Anac dão conta que o Aeroporto Regional do Vale do Aço foi inspecionado em setembro de 2018, quando foram constatadas as chamadas não conformidades no pavimento da pista de pouso e decolagem e também a sinalização das pistas de táxi. Na época, foi solicitado que o operador aeroportuário enviasse um Plano de Ações Corretivas (PAC) para sanar a situação, o que não foi feito. Desta forma, a Anac decidiu pela restrição operacional.

Por ter como a base da camada asfáltica escória de alto-forno, com o passar do tempo a pista do Aeroporto Regional do Vale do Aço começou a apresentar ondulações, que colocam em risco os pousos e decolagens. Ao todo, foram identificados 14 pontos de ondulação no pavimento. O Aeroporto de Ipatinga está sob responsabilidade do Governo de Minas Gerais, mas é administrado pela empresa Socicam.

O aeroporto foi construído e projetado pela Usiminas na década de 1960. A siderúrgica operou e deu manutenção ao terminal até 2016, quando foi entregue ao Estado. A Socicam informa que opera o aeroporto por meio de contrato de prestação de serviço que não contempla a manutenção da pista de voo, procedimento que cabe à Setop.

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA

“O Aeroporto Regional se reveste de grande importância socioeconômica. Ele é fundamental à uma região que já sofre com a lenta duplicação da BR-381.” – ressalta o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato. “A sua interdição traz grandes prejuízos não só à população, como a toda economia do Vale do Aço, principalmente às indústrias âncoras regionais, como a Usiminas, Cenibra e Aperam.” – conclui o líder empresarial que participa na tarde desta quarta-feira (20) de uma reunião, em Ipatinga, convocada pelo Ministério Público Federal. Também foram convidados para o encontro, outros representantes da Azul, Socicam e autoridades municipais regionais.