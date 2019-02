Assistência Social de Fabriciano informa sobre INSS digital

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social, realiza desde a última sexta-feira (15), ações de mobilização da rede socioassistencial e das famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). O objetivo é informar a população das mudanças ocorridas no acesso à previdência social, por meio de uma nova modalidade de atendimento, o INSS Digital.

Além do modo presencial, o atendimento do INSS passará a ser também por meio da plataforma digital. Durante os próximos meses, a Assistência Social realizará reuniões, que ocorrerão nos territórios de atuação dos Cras, para explicar aos beneficiários como funcionarão os novos serviços.

O INSS Digital é uma transição eletrônica do processo que pode ser acompanhado pelo beneficiado. Com essa nova modalidade, os processos se tornaram eletrônicos, acabando com os processos físicos em papel e promovendo mais agilidade. O cidadão terá a sua documentação digitalizada, sem precisar deixar cópias de documentos no INSS.

Para a Gerente de Proteção Social Básica, Amanda Venades, essas reuniões nos territórios são fundamentais para que a comunidade tire suas dúvidas tenha um acesso mais rápido e menos burocrático. “O papel fundamental da proteção básica no âmbito da assistência social é sem dúvida a prevenção das situações de vulnerabilidade para os beneficiários e, sobretudo a socialização de informações inerentes aos direitos sociais, por isso estamos nos mobilizando para ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre seus benefícios,” conclui.