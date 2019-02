Atleta da Usipa conquista o 2º lugar na Copa Brasil de Marcha Atlética

O atleta do departamento de Atletismo Gatorade/Embasil/Usipa, Rudney Dias, conquistou o 2º lugar do pódio na Copa Brasil de Marcha Atlética, realizado no último domingo (17). O atleta foi o único representante de Minas Gerais no evento que contou com a participação de marchadores dos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Rudney marchou os 50 km em 4:55.46, deixando para trás os sete competidores que largaram junto com ele. Por ser uma prova que exige muita resistência, alguns atletas desistem de fazê-la ou são desclassificados durante o percurso, mas o atleta usipense, mesmo com todas as dificuldades, concluiu a prova ficando atrás de somente um marchador.

“Sofri uma lesão em dezembro e fiquei quatro semanas sem treinar, o que fez meu volume de treino ficar baixo para uma prova de 50 km. Então, eu fui para a competição com intuito de usá-la como treino, tendo objetivo de fazer apenas 35 km. Porém, durante a prova fui ganhando posições e no km 30 eu já estava em segundo lugar. Terminei bem exausto, mas satisfeito de ter sido vice-campeão brasileiro”, contou Rudney.

O atleta treina na Usipa desde os 15 anos. Hoje, aos 29, é um especialista na prova de Marcha Atlética e nunca foi desclassificado por erros técnicos durante toda sua trajetória esportiva. “Essa é uma prova dentro do atletismo que tem resultados imprevisíveis, pois são 50 km de prova. O clima, hidratação, reposição na alimentação durante a prova têm que ser bem calculados para que os atletas não sejam prejudicados. Rudney se dedicou bastante nos treinos e esperávamos que ele conquistasse uma boa colocação, mas o seu resultado foi além das nossas expectativas”, declara a técnica usipense, Euzinete Reis.

Com este resultado, Rudney Dias garantiu vaga para representar o Brasil na Copa Pan-Americana de Marcha Atlética que será disputada no dia 20 de abril no México, uma das referências da marcha no mundo.