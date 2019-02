Atletas da Usipa são pré-convocados para a Seleção Mineira de Voleibol

Dois atletas do Departamento de Voleibol Usiminas/Consul/Usipa foram convidados a participar da seletiva para integrar à Seleção Mineira de Voleibol, categoria Sub-19 Masculino, durante os jogos do Campeonato Brasileiro de Seleções. Os treinos para a convocação irão ocorrer nos dias 16 e 17 de fevereiro no Club Olympico, em Belo Horizonte.

Igor Quintão e Jordan Lincoln são treinados pelo técnico usipense Clóvis Silva. Segundo ele, os atletas estão bem preparados, mas a concorrência é grande. “Eles acabaram de voltar das férias, então tivemos que acelerar um pouco os treinos e preparações para a seletiva. O condicionamento físico está muito bom e temos uma expectativa que eles sejam selecionados, porém sabemos que os melhores atletas do Estado estarão presentes nesta seletiva. Nossos atletas terão que suar a camisa para garantirem vagas na seleção”, explica Clóvis.

Em 2017, o atleta Igor Quintão foi convocado para esta competição, porém pela categoria Sub-16. Igor conta que a disputa é bem acirrada, tanto na seletiva, quanto na competição. “O nível técnico dos atletas é altíssimo. Temos que dar o nosso melhor para sermos convocados e ganharmos junto à Seleção Mineira. Nossos técnicos nos deram muito apoio e estamos preparados para este desafio”, declara Igor.

Além do Igor, em 2017, a Usipa teve outros atletas convocados para a Seleção Mineira, o que demonstra o alto nível técnico do Voleibol usipense. “Só os melhores atletas do Estado participam desta seletiva. E somente os que mais se destacam, permanecem. Ficamos felizes com esta pré-convocação e estamos trabalhando para que nossos atletas conquistem esta vaga”, afirma o coordenador do Departamento de Voleibol da Usipa, David Alves.

Segundo os técnicos, irão participar da seletiva os atletas que integram às regionais AR1, AR2, AR4 e AR6.