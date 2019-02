Belo Oriente inicia comemoração dos seus 56 anos nesta sexta-feira

As comemorações dos 56 anos de Belo Oriente começam nesta sexta-feira, dia 01º de março, e promete agitar a cidade e toda a região. Serão quatro dias de festas com apresentações de artistas de renome nacional e regional. Destaques para Dimas e Seus Teclados, que se apresenta na sexta e a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo, no sábado.

O talento regional também será valorizado. Serão 16 atrações musicais da cidade que tocarão nos quatro dias de festa, de todos os estilos e gostos como o forró, o pagode, o sertanejo e o pop rock. Mostrando a diversidade musical dos artistas do Município.

A Prefeitura de Belo Oriente também preparou outras atividades para os dias de festa. No dia 1°, às 8h, irá ocorrer o Torneio Amigos da Peteca e às 17h, o Aulão de Ginástica Aeróbica, ambas as atividades acontecem na praça do INSS, próxima a área da Festa. O Aulão é aberto ao público.

No domingo (3), ocorre a inauguração do Campo de Futebol do distrito de São Sebastião de Braúnas, com um jogo festivo entre a Seleção de Braúnas contra a Seleção de Belo Oriente.

Para o prefeito Hamilton Rômulo, a festa de aniversário da cidade tem o objetivo de valorizar o morador do município. “Trazer a autoestima de volta para o nosso povo. É com este intuito que essa comemoração foi pensada. Somos um povo muito feliz e que sabe festejar, queremos isso de volta. Além de dar o devido destaque aos nossos talentos”, afirma o prefeito.

Serviço:

Aniversário de 56 anos de Belo Oriente

Avenida Brasil – Bairro Novo Oriente

Entrada Franca