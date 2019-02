Bolsonaro faz pronunciamento nacional sobre reforma da Previdência

Após apresentar a proposta da reforma da Previdência Social ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento nacional sobre o assunto, na noite desta quarta-feira (20). Ele falou que a reforma é importante para reequilibrar as contas públicas e assim, garantir melhorias para todos os brasileiros.

“É fundamental equilibrarmos as contas do país para que o sistema não quebre, como já aconteceu em outros países e em alguns estados brasileiros. Precisamos garantir que, hoje e sempre, todos recebam seus benefícios em dia e o governo tenha recursos para ampliar investimentos na melhoria de vida da população e na geração de empregos”, avaliou.

Ainda durante o pronunciamento, o presidente falou que haverá uma reforma no sistema de proteção social dos militares e “que as diferenças serão respeitadas, mas que ninguém será excluído das novas mudanças”.

Segundo informações da Agência do Rádio Mais, o presidente também prometeu ser justo e disse que a contribuição será de acordo com os ganhos de cada pessoa, ou seja, quem ganha mais contribuirá mais e quem ganha menos, contribuirá menos. Além disso, todas as classes sociais se aposentarão com a mesma idade: os homens com 65 anos e as mulheres com 62.

“A nova Previdência fará a equiparação. As pessoas de todas as classes vão se aposentar com a mesma idade, mas isso não ocorrerá do dia para a noite. Estão previstas regras de transição para que todos possam se adaptar ao novo modelo”, reforçou.

Bolsonaro também afirmou que a nova Previdência ajudará no combate às fraudes e medidas de cobrança aos devedores.