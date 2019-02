Mandados de busca e apreensão são cumpridos na Câmara de Ipatinga

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o Ministério Público e as Polícia Civil e Militar cumpriram hoje (15), mandados de busca e apreensão e de condução na Câmara Municipal de Ipatinga. Investigação do MP sobre casos de improbidade administrativa e desvio de verbas na câmara de vereadores, desencadeou a ação.

Foram feitas diligências nos gabinetes dos vereadores Luiz Márcio Rocha Martins, Paulo César dos Reis, Rogério Antônio Bento e Wanderson Silva Gandra em busca de documentos, inclusive com a apreensão de computadores. O parlamentar Luiz Marcio foi conduzido. Os outros vereadores não se encontravam no momento dos trabalhos.

Em entrevista à imprensa, o promotor da 7ª promotoria do MPMG, Fábio Finotti, afirmou que foram recolhidos documentos em papel, computadores e celulares de assessores. Uma nova coletiva será marcada em breve para divulgação de informações.

NOTA DA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Ipatinga divulgou nota a respeito da operação policial.

“Sobre as diligências policiais, realizadas nesta sexta-feira (15), pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), autorizadas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga, após pedido do Ministério Público (Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público), a Câmara Municipal de Ipatinga vem a público fazer os seguintes esclarecimentos:

1- As diligências foram realizadas nos gabinetes dos vereadores Luiz Márcio Rocha Martins, Paulo César dos Reis, Rogério Antônio Bento e Wanderson Silva Gandra.

2- Durante a operação, o vereador Luiz Márcio Rocha Martins foi conduzido pelas autoridades policiais.

3- O prédio da instituição foi temporariamente fechado ao público para facilitar os trabalhos das autoridades.

4- A Câmara Municipal reforça o comprometimento do Poder Legislativo Municipal com a busca da verdade. Desde início das investigações, tem colaborado com as autoridades no sentido de garantir total transparência e isenção da instituição perante os fatos.” – encerra a nota.