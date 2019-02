Campanha inédita de vacinação imuniza mais de 4 mil em Ipatinga

“A presença de muitas famílias, nos postos de saúde, mostrou que a população está mudando de atitude e aderindo à prevenção”. A fala, da diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda, sintetiza o que foi o Dia D de Vacinação de Adultos promovido no último sábado (16), em Ipatinga. Ao todo, 4.052 pessoas procuraram as Unidades de Saúde para se vacinar. Do total, 3.689 eram maiores de 20 anos. Foram imunizados, ainda, 363 crianças e adolescentes.

As 18 salas de vacinação do município continuam de portas abertas para imunizar a população, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 15h30. Mas, para que se tenha uma ideia do êxito do trabalho realizado no fim de semana, foi vacinado neste único dia de campanha quase o total de pessoas imunizado durante um mês nas salas de vacinação do município.

“Como exemplo, apenas neste Dia D foram aplicadas 1.528 doses de Hepatite B, sendo que em todo o mês de janeiro deste ano, em todos os postos de saúde de Ipatinga, foram distribuídas 1.761 doses da mesma vacina. Ou seja, foram somente 233 aplicações a menos”, comparou a diretora.

Para o prefeito Nardyello Rocha, que acompanhou de perto a inédita ação nas Unidades de Saúde, “isso significa que a população atendeu ao nosso chamado”. Ele acrescentou: “Nós trabalhamos para oferecer um sábado de atendimento de saúde diferenciado e humanizado. Enquanto o pai tomava a vacina, sua criança brincava no pula-pula e depois era imunizada também”, comentou, destacando que “o poder público continuará investindo de forma intensiva na proteção às doenças que são preveníveis”.

A vacinação protege contra sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B, febre amarela, difteria e tétano. A Secretaria de Saúde de Ipatinga lembra que o cartão de vacinação é o documento que comprova a situação vacinal de cada indivíduo e deve ser guardado junto aos demais documentos pessoais.

A moradora Ana Silva de Lima, do bairro Bethânia, contou que soube pelo rádio e pelas redes sociais que as Unidades de Saúde estariam abertas no final de semana para a campanha de vacinação. “Logo que tomei conhecimento, fiz questão de vir e verificar meu cartão de vacinação. Como vou fazer uma excursão e na última campanha não me vacinei contra a Febre Amarela, hoje chegou o dia de me proteger para viajar tranquila”, enfatizou.

OUTROS CUIDADOS COM A SAÚDE

Das 8h às 17h de sábado, as equipes de saúde das UBS’s do Limoeiro, Barra Alegre, Cidade Nobre, Bom Retiro, Bethânia, Veneza, Bom Jardim I e Canaã promoveram, além da campanha de vacinação, diversas ações de cuidados com a saúde, beneficiando mulheres e crianças.