Ciclovia do Canaã em Ipatinga ganha bicicletário

Com apoio da Prefeitura de Ipatinga, que cedeu parte do espaço público da ciclovia na avenida Selim José de Salles, em frente ao Supermercado Garcia, no bairro Canaã, foi inaugurado na última quarta-feira (20) um bicicletário com 43 vagas. O equipamento foi muito bem recebido e já está sendo amplamente utilizado.

Os custos da intervenção foram bancados pela direção do supermercado, em mais uma parceria público-privada. Outras ações do gênero poderão ser viabilizadas na mesma avenida, com apoio dos comerciantes locais.

Numa cerimônia simples de corte de fita realizada, o prefeito Nardyello Rocha ressaltou o simbolismo do serviço: “Este sentimento de pertencimento que muitos moradores estão tendo, compreendendo que a cidade é de todos, é contagiante e, que bom que tem alcançado também os empreendedores. Espero que o exemplo seja seguido por muitos, já que precisamos do apoio da iniciativa privada para materializar benefícios que o poder público ainda está impossibilitado de atender por limitações financeiras e orçamentárias”.

O prefeito ainda acrescentou: “Esse bicicletário irá atender o anseio das pessoas que transitam aqui para fazer suas compras e caminhadas rotineiras ao longo dessa avenida, que já é o maior centro comercial de nossa cidade. O ciclista é a parte mais frágil do trânsito, ao lado do pedestre, e por isso estamos cuidando disso também”.

Nardyello Rocha aproveitou a oportunidade para adiantar que tem estudado junto à sua equipe técnica a implantação de um projeto de “bicicleta itinerante”, visando reduzir a circulação de veículos motorizados e melhorando as condições de mobilidade urbana da cidade.