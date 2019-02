Cine Cultura está em cartaz na Fundação Aperam

A Fundação Aperam Acesita recebe a primeira edição do Cine Cultura do ano. A cada mês, o teatro da Fundação realiza uma mostra de cinema com objetivo de promover o acesso à cultura, lazer e entretenimento de forma gratuita para a comunidade. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro.

No sábado (23), às 19h30, será exibido o filme Os Vingadores – Guerra Infinita. Grande sucesso de bilheteria lançado em 2018, o filme promove um encontro de super-heróis para um dos maiores desafios de suas vidas: enfrentar o déspota celestial Thanos. Ele quer ter total controle sobre o universo e para isso precisam das Jóias do Infinito, pedras que representam: Espaço, Mente, Realidade, Poder, Alma e Tempo. O destino de todos está nas mãos dos Vingadores contam com ajuda extra dos super-heróis Homem-Aranha, Doutor Destino, Pantera Negra e os Guardiões da Galáxia. A classificação é de 12 anos.

No domingo (24), às e 16h e 18h*, será exibido o filme Pedro Coelho. Peter Rabbit tem a permissão da sua mãe para passear na floresta, mas o proíbe de entrar na casa do Sr. McGregor. Mas Peter é muito travesso e não resiste indo lá na ausência do dono da propriedade, deixando-o furioso. A classificação é livre. Somente será aberta a segunda sessão após esgotarem os ingressos para a primeira sessão.