Coluna William Saliba – 18/02/2019

PRESIDENTE DA APERAM COORDENARÁ ABM WEEK 2019

O presidente da Aperam South América, Frederico Ayres de Lima, será o coordenador geral da ABM Week 2019, programada para 1 a 3 de outubro, em São Paulo. A informação é da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) que anunciou também os nomes que farão parte da comissão máster do evento. Entre eles, estão Cesar Bueno e Gileno Antônio Oliveira, da Usiminas; e Roberto Gonzales, da Ternium.

***

SEM VOOS

Além dos sem-terra, sem-teto, agora em Ipatinga há os sem voos. Os passageiros da Azul que já haviam comprado passagens têm que embarcar em Governador Valadares ou fazer o percurso até a capital de trem, ônibus, táxi, uber ou pegar o dinheiro de volta. Com a suspensão dos voos no Aeroporto do Vale do Aço devido à falta de segurança da pista, a empresa aérea direcionou todos os pousos e decolagens para o Aeroporto Coronel Altino Machado, em Governador Valadares.

***

CULTURA ÁRABE

A Companhia de Danças Cíntia Barros comemorou neste domingo (17), os seus 20 anos de fundação, com a noite de Danças e Gastronomia Árabe, no Ipaminas Esporte Clube, em Ipatinga. Cintia e seus dançarinos levantaram calorosos aplausos. As iguarias árabes foram preparadas pelo mestre gourmet Sérgio Saliba. O evento contou com o apoio da Associação Cultural Líbano Brasileira de Minas Gerais (ACLB-MG).

(Foto: Cid Miranda)

***

ENERGIA SOLAR

Em Minas Gerais, o estado da eletricidade mais cara do Brasil, muita gente está optando por gerar a própria energia através da luz do sol. Segundo o banco de dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o crescimento nas instalações de sistemas solares no estado em 2018 foi de 118,61%.

RANKING

Com esta tendência, Minas Gerais mantém a sua liderança na expansão da tecnologia solar fotovoltaica no Brasil e já apresenta uma capacidade instalada total sobre seus telhados de quase 113 megawatts. No ranking das cidades mineiras mais “solares” está Uberlândia em primeiro lugar, com 621 sistemas; seguida por Belo Horizonte, com 564; e Governador Valadares, com 320.

***

***

TONS SOBRE TONS

Líder da banda cover Beatles Remember, Vaninho Vieira lança seu novo CD autoral “Tons sobre Tons”, em Belo Horizonte. Será no dia 9 de março, com show às 20h30, no Bar do Museu Clube da Esquina.

***

RETRUCANDO

Neste verão, numa cabana à beira da praia, no Sul da Bahia, uma placa do proprietário retruca os gozadores de plantão: “Preguiçoso é dono de sauna, que vive do suor dos outros”.