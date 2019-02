Combinação de álcool e calor pode causar hipoglicemia

Com as altas temperaturas que acompanham os dias de folia muita gente fica com mais vontade de consumir bebidas alcoólicas. A combinação, no entanto, pode ocasionar consequências ao organismo e interromper a diversão. De acordo com a cardiologista infantil e médica do esporte do Hospital Edmundo Vasconcelos, Silvana Vertematti, a desidratação está entre os efeitos e não pode ser ignorada.

A perda de líquido do corpo pela ação do álcool de inibir mecanismos antidiuréticos e pelo calor, podem desencadear um mal-estar. “É importante estar atento aos sinais como boca seca, indisposição, dores de cabeça e até mesmo vômitos, que aceleram o processo de desidratação”, alerta a médica.

Mas as consequências do consumo excessivo de álcool vão além da desidratação. A especialista explica que o hábito aumenta as chances de hipoglicemia, acarretando desmaios e, em casos mais graves, provoca coma alcoólico. Para evitar esse tipo de situação, a saída é tentar controlar o consumo e beber água adequadamente.

“A combinação entre álcool, altas temperaturas e desgaste físico faz com que a perda de líquido seja intensificada, tanto por urina e suor, e por isso é importante manter-se hidratado. Muitas pessoas acreditam que perdem peso em um dia de bloco, mas o que ocorre é uma desidratação”, complementa Silvana Vertematti.

O ideal, de acordo com a cardiologista, é intercalar a mesma quantidade de bebida alcoólica consumida com a de água. “A cada duas latas de cerveja, por exemplo, é preciso ingerir entre 500 ml e 1 litro de água ou líquidos de acordo como o paladar e as necessidade individuais a fim de repor o líquido perdido e impedir essas reações do organismo”, finaliza a médica.