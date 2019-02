Comércio do Vale do Aço abre no Carnaval

A próxima segunda-feira (4) – Dia do Comerciário – será o único dia de Carnaval em que todo o comércio do Vale do Aço estará fechado. Nos outros cinco dias de folia, incluindo a Quarta-feira de Cinzas, a maioria das lojas funcionará normalmente. Não poderá abrir as portas apenas o segmento que cumpriu o Horário Especial de Natal 2018. Essas lojas encerram o expediente no sábado (2), às 13h, e retomam as atividades na manhã de quinta-feira (7). Já o funcionamento em supermercados e estabelecimentos do setor, nas lojas de materiais de construção, autopeças e similares, bem como no Shopping Vale do Aço, será normal na sexta-feira, no sábado, no domingo, na terça e na quarta-feira.

Conforme explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, José Maria Facundes, criou-se a cultura, há alguns anos, de que a terça-feira de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas seriam feriado. “Não existe lei que discipline isso”, pontua o dirigente sindical. Também de acordo com ele, nos cinco dias de folia funcionarão normalmente os chamados serviços básicos à população, como farmácias, padarias e postos de combustíveis.

Facundes observa, ainda, que o Vale do Aço é cercado por indústrias, sendo comum o trabalho em regime de turnos. “Muitos desses empregados ganharão folga no Carnaval e, ao contrário dos dias normais, terão tempo de sobra para passear por supermercados, açougues, casas de carnes, mercearias e demais estabelecimentos do segmento, realizando suas compras com calma. Então, a nossa expectativa é de grande movimentação no comércio no fim de semana e até a próxima quarta-feira”, diz, otimista, o presidente do Sindcomércio, acrescentando que, no Shopping e em lojas de material de construção e similares, o movimento também tende a ser grande.

SHOPPING VALE DO AÇO

No Shopping Vale do Aço, as lojas funcionarão das 12h às 18h no próximo domingo (3), enquanto a praça de alimentação abre das 11h às 22h. Já na terça e quarta-feira, a abertura das lojas do mall será das 10h às 22h. Nestes dois dias, a praça de alimentação funcionará das 10h às 23h. No cinema, não haverá alteração no funcionamento, inclusive na segunda-feira, quando a praça de alimentação também estará aberta (das 11h às 22h).

Outras informações sobre a abertura do comércio neste Carnaval podem ser obtidas por meio dos telefones do Sindcomércio nas três principais cidades da região: 3821-9020, 3842-2040 e 3849-4490.