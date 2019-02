Cras de Cachoeira do Vale em Timóteo inicia oficina de Karatê

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Cachoeira do Vale, vinculado à Secretaria de Assistência Social de Timóteo, deu início uma oficina de Karatê, destinada a crianças e adolescentes das famílias assistidas, na faixa etária de 5 a 17 anos. A iniciativa faz parte das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que objetiva incentivar a socialização, a convivência familiar e comunitária entre os jovens.

As inscrições para a oficina permanecem abertas e devem ser realizadas no próprio Cras, localizado à Rua Guajajaras, nº 30. São oferecidas 60 vagas. A oficina é realizada às terças e quintas-feiras, de 9h às 10h e de 14h às 15h, com a perspectiva de abertura de mais uma turma pela manhã e outra à tarde. O telefone de contato é 3847 3734.

A oficina será ministrada pela karateca Waléria de Araújo Batista, faixa preta, que é instrutora há nove anos, tendo iniciado a prática esportiva num projeto social que era desenvolvido pela Prefeitura de Timóteo em meados do ano 2000. Como ex-aluna e instrutora Waléria Batista atesta os benefícios da arte marcial na vida dos jovens, especialmente em relação à disciplina, autoestima, convívio social e para a saúde.

Além da prática esportiva, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estimula a troca cultural de vivências, uma maior interação com a família e com a comunidade. Os alunos também participam de intervenções mediadas por uma psicóloga.