Creia de Timóteo retoma atividades

Com 89 alunos com deficiência auditiva e visual, o Centro de Referência em Educação Inclusiva Ativa (Creia) Pe. Jean Marie Lemarie, iniciou as atividades deste ano na quarta-feira (20). As pessoas com deficiência interessadas em participar das atividades podem se inscrever pelo telefone 31 3847-4336 (falar com Deivia ou Luciana) ou pessoalmente à rua 01, nº 147, Bairro João XXIII, no horário de 8h às 18h, de segunda à sexta-feira. As vagas são limitadas.

Localizado no Centro Virginie Petit, o Creia é referência regional na área de educação inclusiva, e está vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de Timóteo. A unidade busca promover oportunidades e a cidadania das pessoas com deficiência.

Este ano serão oferecidas as oficinas de Informática adaptada para deficientes visuais e auditivos, Braille, Sorobã, Libras, artesanato, PeviI (Práticas Educativas para uma Vida Independente), Canto Coral, Percussão e educação física (dança, orientação e mobilidade, ginástica). O Creia oferece ainda acompanhamento pedagógico para surdos e cegos, assistência educacional aos surdos, além das oficinas terapêuticas de psicologia, fonoaudiologia e assistência social.