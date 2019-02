Crime ambiental: árvore vem sendo agredida com injeções letais

Uma frondosa árvore na Rua João Monlevade, quase esquina com a Rua Osvaldo Cruz no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, foi brutalmente descascada e está recebendo injeções letais. A denúncia foi repassada ao portal CARTA DE NOTÍCIAS que procurou os órgãos ambientais para apurar a legalidade da ação.

Segundo informações da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Ipatinga, a ação não faz parte dos protocolos do Departamento de Meio Ambiente, além de ser ilegal. Fiscais do órgão estiveram no local e não conseguiram identificar o autor.

A ação tem sido realizada supostamente à noite, segundo informações apuradas pelos fiscais junto aos moradores das imediações e com base em denúncias de áudio de WhatsApp enviadas à prefeitura. Desta forma, o Departamento de Meio Ambiente fez representação junto à Polícia Militar Ambiental, que iniciou a investigação e abrirá inquérito para processar o autor por crime ambiental.