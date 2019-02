CSFX oferece bolsas de estudo para curso técnico

Com o intuito de preparar os profissionais para o mercado de trabalho, o Colégio São Francisco Xavier Técnico (CSFX Técnico) abre inscrições para bolsas de estudos para o curso de Mecânica. Serão ofertadas bolsas parciais de 50%, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.fsfx.com.br/colegio-sao-francisco, até o dia 21 de março.

As bolsas sociais são destinadas a estudantes de todo o Vale do Aço e região desde que já tenham concluído ou estejam regularmente matriculados e frequentes no Ensino Médio. As matrículas serão realizadas de forma presencial no dia 22 de março no CSFX Técnico no bairro Horto e o aluno deverá levar o comprovante de inscrição e os documentos necessários para a matrícula. O início das aulas está previsto para o dia primeiro de abril.

Para outras informações, entre em contato pelo telefone (31) 3830-5850 ou procure pessoalmente a secretaria do CSFX Técnico, localizada na Rua Palmeiras, 1089, Horto – Ipatinga/MG.