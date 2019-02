“DANÇA E CULINÁRIA ÁRABE” SERÁ ATRAÇÃO DESTE DOMINGO EM IPATINGA

O show de “Dança e Culinária Árabe” será a grande atração cultural da noite deste domingo (17), em Ipatinga. Dançarinos do Estúdio Cíntia Barros de Danças Árabes se apresentam partir das 19h30, no salão Mário Lúcio Brandão, do Ipaminas Esporte Clube, em Ipatinga. Além do show, os apreciadores da cultura árabe poderão degustar um pouco das deliciosas receitas típicas do Oriente Médio preparadas pelo mestre gourmet Sérgio Saliba. O evento tem o apoio da Associação Cultural Líbano Brasileira de Minas Gerais (ACLB-MG).

DANÇAS & FOTOS

O público presente se encantará com as apresentações do folclore árabe como Said (dança egípcia), Dabke (dança Libanesa) e a Dança do Ventre (véu, candelabro, derbake, baladi/taksin). Todas as apresentações serão realizadas pelo corpo de danças do Estúdio Cíntia Barros. Outra atração do evento será a exposição de fotografias “Madagascar”, retratadas na África pelas lentes do fotógrafo Elias Sales Filho, diretor de Relações Institucionais da Associação Cultural Líbano Brasileira de Minas Gerais.

Para Cíntia Barros, diretora da Companhia Cíntia Barros de Danças Árabes e também secretária Cultural Suplente da ACBL-MG, as atrações possuem um vasto repertório cultural. “Contamos também com parcerias de profissionais presentes no meio artístico do Vale do Aço, como o diretor artístico Claudinei de Souza” – assinala Cíntia.

Serviço:

“Dança e Culinária Árabe”

Domingo, 17 de fevereiro – 19h30

Classificação livre

Os convites podem ser adquiridos no local do espetáculo ou pelo telefone 31 98869-4564, no valor de R$ 50,00